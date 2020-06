La protagonista del The Amanda Show in onda su Nickelodeon è una delle star più seguite tra i giovani. Scopriamo insieme la vita di Amanda Bynes.

La bellissima Amanda Bynes è una delle star più conosciute tra i ragazzi. Gli esordi della sua carriera risalgono agli anni 2000, e vedono la donna come protagonista in diversi show in onda sul canale Nickelodeon. Nasce e cresce in California a Thousand Oaks il 3 Aprile del 1986, sotto il segno dell’ariete. L’attrice ha quindi oggi 34 anni. I suoi genitori sono Lynn Organ e Ricky Bines, un’assistente dentista e un dentista. Amanda non è figlia unica, ha infatti due fratelli più grandi. I tre hanno origini russe, polacche, irlandesi e rumene. Scopriamo insieme la carriera e la vita privata della celebre attrice protagonista del film Una ragazza e il suo sogno.

Amanda dà inizio alla sua carriera attraverso numerosi show in onda su Nickelodeon. Diventa, sul medesimo canale, in poco tempo addirittura presentatrice di una trasmissione che porta il suo nome: The Amanda Show. La svolta avviene nel 2002, quando l’attrice viene ingaggiata come co-protagonista per la celebre sitcom Le cose che amo di te e fa parte del cast del film Big Fat Liar. Arriva nel 2003 il primo ruolo da protagonista, con la pellicola Una ragazza e il suo sogno. Numerosi altri titoli costellano la sua filmografia. Ricordiamo i più famosi: Easy Girl, Summertime – Sole, cuore… amore, She’s the Man e tanti altri. Dal 2010 Amanda si è però fermata in seguito a seri problemi di salute mentale.

Amanda Bynes: curiosità e vita privata

Al primo posto nella classifica ‘Le 25 star più attraenti sotto i 25 anni’ pubblicata dal magazine Teen People compare la nostra Amanda Bynes. Ma non è tutto: secondo Forbes rientra anche come la quinta giovane star sotto i 21 anni più pagata di sempre, con 2 milioni e mezzo circa di incassi per ogni ingaggio. La vita di Amanda non procede però per il meglio dopo il grande successo cinematografico. Le viene diagnosticata la schizofrenia, e si lancia irrimediabilmente a capofitto nel mondo delle droghe e della chirurgia estetica. Numerose riabilitazioni faranno infatti parte della sua storia. L’ultima degenza in clinica è stata nel 2019. Adesso la donna vive in casa monitorata continuamente. Il suo obiettivo è quello di poter tornare ad una vita normale e sobria.

