Notti Magiche, chi è Irene Vetere: protagonista del film di Virzì

Chi è Irene Vetere, giovanissima protagonista del film di Paolo Virzì, Notti Magiche: carriera e curiosità, gli esordi e i ruoli, cosa sapere.

Giovanissima attrice romana, Irene Vetere è nota per essere la protagonista principale del film ‘Notti magiche’, dell’affermato regista livornese, Paolo Virzì. Il suo esordio sul piccolo schermo nella Fiction Don Matteo 10 nel 2015.

L’anno successivo gira Zeta di Cosimo Alemà, pellicola che segna il suo esordio sul grande schermo. La giovane attrice ha studiato recitazione presso la scuola Arteam Jobel di Roma. Successivamente ha iniziato a lavorare a teatro.

Cosa sapere sulla giovane attrice Irene Vetere

Il suo primo spettacolo teatrale è “Il codice Perelà”, presentato al Teatro Spazio Uno. Invece, il 2018 è l’anno della sua consacrazione: prima gira Arrivano i prof, per la regia di Ivan Silvestrini. Nel film interpreta il ruolo di Camilla. Qualche mese dopo, torna sul grande schermo con Notti Magiche, in cui interpreta Eugenia Malaspina. Intervistata da Fabrique du cinema, ha presentato il suo personaggio come “una ragazza profondamente tormentata”.

Irene Vetere ha spiegato: “Mi sentivo spaesata, nonostante Paolo sia geniale nell’indirizzare gli attori e capirli a fondo. Io, però, sono sempre stata una ragazza fondamentalmente serena e spensierata, quindi non sapevo da dove cominciare per portare in scena le complesse emozioni di Eugenia”. In passato, la ragazza ha praticato arti marziali e ha conquistato il bronzo ai campionati italiani junior di taekwondo. Suona il pianoforte ed è stata anche protagonista di alcuni videoclip, in particolare di Izi, Rocco Hunt e Noemi.