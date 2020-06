Oggi in tv – Il segreto, le anticipazioni del 17 giugno

Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno 2020, con una nuova puntata de Il segreto in onda su Canale5 a partire

Da non perdere l’appuntamento oggi, mercoledì 17 giugno 2020, con una nuova puntata de Il segreto in onda su Canale5 a partire dalle 15.35. Dopo il suo isolamento Francisca è molto impaurita, mentre Antonita la incoraggia sempre di più. Inoltre, Isabel la aspetta in giardino visto che ha intenzione di presentarle i suoi figli Tomas ed Adolfo, ma la Montenegro preferisce rimandare quel momento. La marchesa ha una strategia ben precisa, ossia quella di rendere Francisca vulnerabile e spaventata e il suo piano sta funzionando alla grande. Tomas pensa soltanto a lavorare visto che non vuole più dedicarsi alla delusione avuta da Marcela. Non corre buon sangue, poi, tra Matias e Alicia.

Infine, Raimundo vuole incontrare Isabel, mentre Pablo sta sempre peggio. Carolina vuole tornare da lui, ma Encarnation la blocca. Così quando la ragazza vuole provare a raggiungerlo, Pablo è in gravi condizioni e decide di portarlo via da lì. Rosa è sempre più gelosa della sorella Marta. Infine, Adolfo incontra per caso Marta e si confessa dicendo che la ama. Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno, con una nuova puntata de Il segreto.