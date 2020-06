Stasera in tv – Pensavo fosse amore invece era un calesse, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, con il film con Massimo Troisi Pensavo fosse amore invece era un calesse: ecco trama e cast

Da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, con il film di Massimo Troisi “Pensavo fosse amore invece era un calesse” in prima serata su Rete4. La pellicola racconta la storia di due fidanzati, Tommaso e Cecilia, che vivono sotto lo stesso tetto: entrambi come lavoro gestiscono un ristorante e una libreria. Prima del matrimonio, organizzato da un amico intellettuale di Tommaso, la ragazza non vuole fare il grande passo svelando a tutti che lui la tradiva ed era pigro di natura.

Stasera in tv – Pensavo fosse amore invece era un calesse, le curiosità

Così Tommaso ci resta malissimo e si dispera in compagnia del suo amico Amedeo, che a sua volta si avvia a sposare la fidanzata Flora. Nel cast del film Pensavo fosse amore invece era un calesse, troviamo grandi attori come Massimo Troisi, Francesca Neri, Marco Messeri, Angelo Orlando, Natalia Bizzi, Gabriella Barbuti, Nuccia Fumo, Giovanni Febraro, Terence Nadesan, Alessia Salustri, Anna Teresa Rossini, Fiorenzo Serra, Antonio Sigillo, Corrado Taranto, Pia Velsi, Vittorio Viviani. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, con il film di Troisi in onda su Rete4.