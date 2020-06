Oggi in tv – Beautiful, le anticipazioni del 17 giugno

Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno, a partire dalle 13.40 con Beutiful: ecco tutte le anticipazioni della puntata

Da non perdere oggi l’appuntamento con Beautiful in onda alle 13.40 su Canale5. Nella puntata troviamo Liam che si sfoga con il fratello Wyatt dopo la scelta di Hope per quanto riguarda l’annullamento del loro matrimonio per svolgere a tempo pieno il ruolo di mamma a Douglas, il figlio di Thomas. Gli Spencer sono convinti che sia stata manovrata dai Forrester per arrivare a fare questa scelta. Liam non vuole però lasciare la donna che ama, e così Xander e Maya, sconvolti, parlano con Zoe e Flo della giovane Logan e del marito.

Successivamente vediamo come la Logan cerca di convincere Steffy per parlare con Liam e spingerlo a tornare a vivere con lei e le bambine per riunire la famiglia. Steffy è sconvolta e invita Hope a cercare di dimenticare quello che è successo con Beth e provare ad avere un altro figlio con Liam. Appuntamento da non perdere oggi, mercoledì 17 giugno, su Canale5 a partire dalle 13.40.