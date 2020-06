Beautiful, chi è Ridge Forrester: vita privata e carriera di Ronn Moss

Occhi puntati sull’affascinante Ridge Forrester, uno dei volti maschili protagonisti di Beautiful. Scopriamo tutto su Ronn Moss, l’attore che lo interpreta.

Parliamo di Beautiful, una delle soap opera più famose al mondo. Ridge Forrester è sicuramente uno dei personaggi di maggior rilievo della serie in onda su Canale 5. Ronn Moss è l’affascinante attore che lo interpreta. Ma che cosa fa al di fuori del set? Scopriamo insieme vita, carriera e curiosità sull’attore.

Ronn Moss nasce a Los Angeles il 4 Marzo 1952, sotto il segno dei Pesci. Attualmente ha quindi 68 anni. Il rubacuori della soap opera Beautiful pesa 78 chili per un metro e ottantotto di altezza, ha i lineamenti marcati e capelli ed occhi scuri. Appassionato di arte e musica, Ronn inizia a manifestare i suoi talenti sin da bambino. Già a soli quattro anni infatti suonava il pianoforte. Sembra tenere molto alla propria linea: l’uomo pare abbia dichiarato di bere molta acqua e fare tanta attività fisica. Ronn è inoltre un uomo seguitissimo sui social, il suo profilo conta migliaia di follower!

Beautiful: carriera e vita privata di Ronn Moss

L’attore che interpreta Ridge Forrester nella soap opera più famosa al mondo, Ronn Moss, nasce con l’arte che gli scorre nelle vene. Si abbandona infatti sin da subito alla musica ed alla recitazione. Nel 1976 fonda una band rock pop, di cui lui è il bassista. Il nome del gruppo è Player e conta ben 4 musicisti. Insieme incidono canzoni come Player e Danger Zone, ma il brano di spicco è senza dubbio Baby Come Back, canzone che fa in poco tempo il giro del mondo. In seguito intraprenderà una carriera da solista, per poi ricongiungersi alla band soltanto nel 2013. Il suo film d’esordio è invece I paladini: Storia d’armi e d’amori, una pellicola girata in Sicilia. Raggiunge il successo con la soap Beautiful nel 1987, che gli regalerà ben 7 nomination ai Soap Opera Digest Awards e cinque premi come miglior attore. Vincono, insieme a Katherine Kelly Lang, il premio come migliore coppia e battono il record di maggior numero di episodi registrati. Ronn Moss, dopo ben 25 anni, abbandona Beautiful nel 2012 per ritornare a suonare. Verrà in seguito sostituito da un’altro attore. L’uomo fa scintille anche come doppiatore, e nel 2010 lo ritroviamo nel cast di Ballando con le stelle. Della sua vita privata non si sa molto. Sappiamo però che, al contrario del suo personaggio Ridge, ha alle spalle soltanto due matrimoni. Dalla prima moglie ha due figlie, Creason Carbo e Calle Modine.

