Rubano scooter e si schiantano | morti due giovani ladri

Due giovani rubano scooter ma nella fuga vanno a sbattere con violenza contro un muretto. E muoiono così. Niente da fare per salvarli.

Furto con dramma finale quello avvenuto a Carbonera, località veneta situata in provincia di Treviso. In nottata due giovani rubano uno scooter ma nel darsi alla fuga in maniera precipitosa e senza badare troppo alle precauzioni, per ovvi motivi, finiscono per restare coinvolti in un incidente.

Purtroppo per loro la caduta dal ciclomotore si è conclusa in tragedia. Entrambi infatti sono morti dopo l’urto violento del mezzo a due ruote contro un muretto. Le vittime sono due giovani entrambi di 22 anni. Si tratta di due extracomunitari di nazionalità marocchina. Lo schianto ha avuto luogo verso l’una di notte. A seguito di una segnalazione hanno raggiunto il luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero dei corpi ed alla rimozione dei rottami dalla strada. Assieme ai pompieri presente anche una pattuglia dei carabinieri.

Rubano scooter, nella fuga vanno a sbattere e muoiono

Maggiori informazioni sull’identità dei due giovani morti arriveranno nelle prossime ore, quando i carabinieri della compagnia di Treviso accorsi sul luogo dell’incidente provvederanno a diffondere ulteriori dettagli riguardo a quanto accaduto. Nel frattempo questo non è l’unico incidente grave avvenuto nelle scorse ore. Infatti altrove, in una località di montagna del basso Piemonte, un uomo è andato incontro ad un tragico destino. La vittima si trovava a bordo di un fuoristrada quando, per cause ancora da accertare, è uscito fuori dalla carreggiata. Subito dopo è precipitato all’interno del mezzo in una scarpata, compiendo un tragico volo di circa 100 metri. Il suo ritrovamento è avvenuto soltanto molte ore dopo. All’inizio lui era sopravvissuto, ma una volta raggiunto il luogo del disastro i soccorritori lo hanno trovato privo di vita.

