Un uomo riesce a sopravvivere da una tremenda caduta da un precipizio con la sua auto. Ma l’incidente a Celle Ligure finisce poi in tragedia.

Un grave incidente stradale è avvenuto a Celle Ligure, località della provincia di Alessandria, in Piemonte. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio, e purtroppo c’è un riscontro drammatico, registrato a svariate ore di distanza.

Infatti verso le 07:00 del mattino di martedì 16 giugno i soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo che era risultato disperso a seguito di una disgrazia. La vittima era precipitata con la sua auto in un burrone. Ad individuare la carcassa della vettura con la salma ancora all’intero i tecnici del Soccorso Alpino. Il luogo dell’incidente di Cabella Ligure è con precisione la frazione di Pobbio, dove sorge il monte Roncasso. Proprio la vittima era inizialmente sopravvissuta alla caduta ed aveva telefonato ai soccorsi. Ma non era stato in gradi di fornire delle indicazioni precise riguardo alla sua posizione.

Incidente Celle Ligure, la vittima non ce l’ha fatta

Una eliambulanza del 118 è decollata nel tentativo di individuare il luogo dell’incidente. Purtroppo la zona in questione è ricoperta da un fitto bosco e non è stato possibile trovare la persona bisognosa di aiuto. Ad un certo punto le comunicazioni tra le parti sono anche cadute senza riprendere più. Al lavoro anche delle squadre a terra con carabinieri e vigili del fuoco, che però hanno impiegato troppo tempo per scovare l’auto precipitata. Il volo compiuto è di circa cento metri e purtroppo l’uomo all’interno del veicolo – un fuoristrada – alla fine non ce l’ha fatta.

