Paolo Massari stupro | la donna violentata | “Aveva un ghigno tremendo”

La controversa vicenda di Paolo Massari e dello stupro che lo vede imputato si arricchisce della testimonianza della amica violentata.

Ha destato scalpore la vicenda inerente il giornalista Paolo Massari, che ha lavorato per Mediaset e ha anche fatto parte della giunta comunale di Milano in qualità di assessore, ai tempi di Letizia Moratti sindaco. L’uomo ha intrappolato e violentato una amica che conosceva da circa 30 anni dopo averla attirata nel garage di casa sua approfittando di una cena concordata.

Il 54enne aveva circuito la conoscente, una imprenditrice di due anni più grande di lui, dopo averla aggredita sia verbalmente che fisicamente. Quest’ultima descrive quanto di orribile vissuto all’interno di una intervista concessa al ‘Corriere della Sera’. Il tutto è avvenuto nella giornata di sabato 13 giugno, con la donna soccorsa in strada priva di indumenti da alcuni giovani e poi da dei poliziotti. Lei esprime tutte le sue paure riguardo al fatto che circolerebbero voci negli ambienti mediatici che la inquadrerebbero come una bugiarda. “Invece è tutto vero, ho i segni sul mio corpo ed una visita medica alla quale sono stata sottoposto ha confermato tutto”.

Paolo Masseri, la testimonianza della vittima: “Temevo di morire”

Nel garage di Paolo Massari, così come sul divano di casa sua, sarebbero state trovate anche delle tracce di sangue. Ed il giornalista si difende parlando di un rapporto conseziente. Ma la donna aveva già ribadito alle forze dell’ordine di avere messo in chiaro le cose sin da prima che la violenza avvenisse: “Non ero interessata ad un incontro sentimentale né di alcun tipo se non professionale”. Il fatto di essere stata trovata svestita per strada alle dieci di sera in effetti fa pensare che difficilmente la vittima di questo stupro possa essersi inventata tutto. “Non mi importava il fatto che la gente mi vedesse nuda. Dovevo scappare da quel mostro. Il suo appartamento era un bunker, se anche avessi urlato nessuno mi avrebbe sentita. Sarei potuta morire ammazzata ed a quello ho pensato, che ero prigioniera e che potevo anche morire”.

Lui sospeso da Mediaset, attualmente è in carcere

Lei sostiene di non avere mai sospettato dell’amico, che conosceva sin da quando entrambi erano dei liceali. “Dopo un aperitivo dovevamo andare a cena, mi ha detto però che sarebbe stato meglio spostarci con la sua auto. Ma una volta nel garage è cambiato. Aveva un ghigno e ha iniziato ad umiliarmi, strappandomi i vestiti di dosso. Voleva che fossi la sua schiava”. L’uomo è separato con due figli. Da quanto risulta ora Mediaset lo ha sospeso senza retribuzione, in via cautelativa ed in attesa che le indagini relative giungino a conclusione. Massari è attualmente detenuto in carcere.

