Nella notte tra sabato e domenica è stato arrestato Paolo Massari, l’ex assessore della giunta Moratti. La grave accusa di violenza sessuale arriva da una vecchia compagna di scuola.

Paolo Massari, di 54 anni, è stato assessore all’Ambiente al comune di Milano, nella giunta di Letizia Moratti ed è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica con l’accusa di violenza sessuale. L’ex assessore si trova adesso nel carcere milanese di San Vittore. La vittima che l’ha accusato è una sua vecchia compagna di scuola, che oggi si occupa di franchising.

Lo stupro, secondo quanto riporta la donna, sembra essere accaduto dopo una serata trascorsa al ristorante. L’incontro tra l’imprenditrice e l’ex assessore era stato richiesto dalla donna per parlare dei problemi di lavoro che stava avendo. La violenza sessuale, invece, sarebbe avvenuta in un box auto nei pressi di Porta Venezia. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la donna che correva e urlava in strada, attorno alle 21:45 nei pressi di via Nino Bixio, senza vestiti. L’intervento delle pattuglie dell’Ufficio di prevenzione generale è stato immediato e, trasportata alla Mangiagalli, i medici hanno potuto accertare la violenza subita. Paolo Massari, che ha lavorato come assessore all’Ambiente del Comune di Milano della giunta guidata da Letizia Moratti, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti dell’amica.

Il coinvolgimento nello scandalo sessuale di Paolo Massari

Paolo Massari, esponente di Forza Italia, nel 2010 fu al centro di uno scandalo sessuale avvenuto a Palazzo Marino e venne costretto a dimettersi dalla carica di Assessore all’Ambiente del Comune di Milano guidato da Letizia Moratti. Ad accusarlo era stata una dipendente di Palazzo Marino e una diplomatica norvegese. La vicenda allora terminò con l’assoluzione di Massari, ma adesso le cose sembrano essere andate in maniera diversa in quanto l’ex assessore è detenuto nel carcere di San Vittore a Milano.

