Stupro Perugia | 15enne abusata in strada | si indaga su un amico

Vicenda stupro Perugia, una adolescente denuncia una violenza carnale avvenuta mentre si trovava in strada di notte. Cosa è successo.

Uno stupro avvenuto a Perugia ai danni di una minorenne ha sollecitato le forze dell’ordine ad aprire una indagine in merito. Il fatto è accaduto in pieno centro storico all’interno del capoluogo dell’Umbria.

La vittima ha soltanto 15 anni ed è lei stessa ad avere sporto denuncia ai carabinieri e ad avere raccontato tutto quanto accaduto. Tutto quanto si è svolto di notte, tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. Attualmente l’adolescente si trova in ospedale, dove a seguito del ricovero e degli accertamenti ai quali è stata sottoposta, i dottori le hanno rilasciato una prognosi di 40 giorni. Ricovero che è in corso all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’. Lo stupro a Perugia è avvenuto in via Bontempi, in pieno centro, verso la mezzanotte.

Stupro Perugia, l’aggressore è un amico della vittima

E quel che più desta sconcerto è che l’aggressore sarebbe un 18enne conoscente della vittima e non un adulto sconosciuto, come ci si aspetterebbe ad un primo impatto in vicende come questa. Da quel che risulta i due stavano trascorrendo la serata insieme. Dopo avere bevuto qualcosa e fatto un breve tratto di strada a piedi, in tutta tranquillità, sarebbe poi avvenuto lo scabroso fatto.

