Barbara D’Urso ritorna a settembre: nessun taglio alla conduttrice – VIDEO

I palinsesti Mediaset confermano Barbara D’Urso, che così ritorna a settembre: nessun taglio alla conduttrice, la smentita dopo le voci.

Si può parlare di caso chiuso rispetto alla possibilità che Barbara D’Urso non potesse tornare con i suoi programmi a settembre, come preventivato. Anche per la prossimsa stagione televisiva, la rivedremo in tutte le trasmissioni.

Leggi anche –> Elena Morali contro Maria De Filippi: stop di Barbara d’Urso – VIDEO

Mediaset riconferma infatti nei palinsesti Live Non è la D’Urso, Domenica Live, Pomeriggio 5 e nel 2021 il Grande Fratello Nip. Attraverso l’account ufficiale, Mediaset spegne ogni tipo di polemica riguardante un supposto tagli ai programmi.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, buongiorno con scollatura profonda: si vede tutto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così Pomeriggio 5 torna in onda dal 7 settembre, Live Non è la D’Urso e Domenica Live dal 13, ovvero dalla domenica successiva. Tutto questo per la gioia di un pubblico che come sempre non abbandona una delle signore dei salotti televisivi italiani. In questi ultimi anni, gli ascolti di qualsiasi programma condotto dalla D’Urso non hanno mai registrato share bassi, anzi in media un telespettatore su cinque la segue assiduamente.