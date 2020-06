Elena Morali contro Maria De Filippi: stop di Barbara d’Urso – VIDEO

Meritocrazia in televisione, la showgirl Elena Morali tira in ballo Maria De Filippi: stop di Barbara d’Urso, che chiede di non parlare degli assenti.

Un botta e risposta tra Elena Morali e la regista Simona Izzo nel corso della trasmissione Live Non è la D’Urso ha indirettamente coinvolto Maria De Filippi, costringendo all’intervento Barbara D’Urso, conduttrice della trasmissione della domenica sera di Canale 5.

La meritocrazia televisiva è il tema del confronto tra la showgirl e l’ex moglie di Antonello Venditti, attualmente di Ricky Tognazzi. La tesi della Morali è che anche grandi nomi del mondo dello spettacolo abbiano iniziato perché favorite dai mariti.

L’esempio tirato in ballo da Elena Morali è addirittura quello di Maria De Filippi: ne nasce un siparietto con Barbara D’Urso costretta a intervenire. La conduttrice infatti cerca di riportare la discussione sui presenti in studio: “Scusate. Parliamo delle persone presenti. Abbiate pazienza, per favore”. Ma la showgirl sul tema insiste: “Lo ha detto lei stessa!”. A questo punto, la D’Urso perde un po’ la pazienza e liquida la questione: “Non ci interessa”.