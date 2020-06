Barbara D’Urso, buongiorno con scollatura profonda: si vede tutto

Questa mattina Barbara D’urso ha salutato i fan con un post su Instagram. Nella foto la conduttrice campana si mostra con una scollatura profonda che non lascia spazio all’immaginazione.

Nel giorno di riposo dalle dirette quotidiane di ‘Pomeriggio Cinque’, il programma oggi lasciava spazio a ‘Verissimo‘ con il consueto appuntamento dal salotto di Silvia Toffanin, Carmelita oggi si è concessa un risveglio a mezzogiorno. Sebbene fosse il giorno da dedicare al relax, il primo pensiero della conduttrice è stato quello di salutare i suoi milioni di fan, pubblicando un post su Instagram.

La foto di Barbara D’Urso parla da sola, la conduttrice ha il viso struccato e gli occhi ancora semichiusi, ma ci tiene lo stesso a sottolineare che si è appena svegliata: “Buongiorno, appena sveglia”, frase a cui aggiunge gli hashtag “Sabato“, “Senza Trucco” e “Col Cuore“. I fan hanno sicuramente notato come, anche senza trucco, Carmelita sembra più giovane e di sicuro hanno notato il cuore ben in vista. La conduttrice infatti porta una camicia da notte con una scollatura profonda che lascia poco posto all’immaginazione.

Barbara D’Urso fa impazzire i fan in attesa del “Live” domenicale

I supporter della conduttrice campana non hanno fatto mancare il loro tifo anche in questa occasione, riempendola di complimenti. Tra i commenti infatti si legge: “Senza trucco sembri anche più giovane”, e ancora “Bellissima anche senza trucco complimenti”, oppure “Senza trucco sempre bella. Poi dicono photoshop”. Insomma una bella iniezione di fiducia per Barbara che domani tornerà in diretta con il suo ‘Live non è la D’Urso’, puntata nella quale faranno il loro ritorno le “5 Sfere”.