Le regole sul bagaglio a mano di Alitalia in vigore dal 15 giugno 2020: cosa si può portare a bordo

Si può portare il bagaglio a mano o è vietato? Molti passeggeri che si accingono a volare con Alitalia e prossimamente con le altre compagnie low cost, non sanno se potranno portare a bordo il trolley oppure dovranno imbarcarlo. Le nuove regole per contenere la diffusione del coronavirus nell’ambito del trasporto aereo hanno generato confusione fra i viaggiatori. Nel DPCM dell’11 giugno firmato dal presidente Giuseppe Conte si esplicita che dal 15 giugno è vietato portare in cabina ‘bagagli ingombranti’. Ossia il trolley che accompagna tutti i nostri viaggi? Nella giornata del 15 giugno molti passeggeri Alitalia a Fiumicino non hanno potuto portare con sé il proprio trolley, qualcun’altro invece sì. Ma quindi qual è la regola sul bagaglio a mano con Alitalia? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.

Alitalia, regole sul bagaglio a mano dal 15 giugno 2020

Dal 15 giugno 2020 sono in vigore le nuove regole anti – coronavirus valide in tutti gli aeroporti italiani e a bordo degli aerei. Fra queste spicca la regola sul bagaglio a mano che impone come recita il DPCM il divieto di ‘bagagli ingombranti a bordo’. Secondo gli esperti il dover sistemare i trolley nelle cappelliere creerebbe troppa vicinanza con gli altri passeggeri. Dunque bagaglio a mano vietato? Non proprio. Alitalia ha deciso di dimezzare lo spazio nelle cappelliere. Ciò significa mantenere la distanza in tutte le operazioni di sistemazione del bagaglio, ma ciò significa anche che solo metà dei passeggeri potranno sistemare il loro bagaglio a mano in cappelliera. Il resto dovranno sistemarlo in stiva, senza nessun sovrapprezzo ovviamente.

“Si può portare a bordo 1 solo bagaglio a mano – ci hanno spiegato in esclusiva da Alitalia – che, sui voli con un alto numero di passeggeri (con molti bagagli a mano al seguito), potrebbe comunque venire ritirato al momento dell’imbarco. Poiché la capienza delle cappelliere in cui sistemare i trolley è stata comunque contingentata al fine di distanziare i passeggeri nel momento del recupero del bagaglio, può succedere che, anche in caso di voli non pieni ma con tutti i passeggeri che si sono presentati con il bagaglio a mano, una volta raggiunta la capienza massima delle cappelliere (secondo il contingentamento) sia necessario iniziare a ritirare i trolley e trasportarli gratuitamente in stiva”.

Alitalia ha ridotto del 50% la capienza della cappelliere così da facilitare le operazioni di recupero del bagaglio evitando rischiose vicinanze fra i passeggeri. E’ possibile che lo stesso sarà fatto anche dalle altre compagnie aeree.

Quindi se dovete viaggiare con Alitalia potete presentarvi all’imbarco con 1 trolley (di misure 55x35x25 e di peso non superiore agli 8 kg) e con un’altra piccola borsa (porta pc, porta documenti, borsa da donna). Nell’eventualità che i posti nelle cappelliere siano esauriti il vostro trolley finirà in stiva.

Regole per volare con Alitalia dal 15 giugno

Alitalia ha recepito tutte le direttive del Governo per far volare in piena sicurezza tutti i suoi passeggeri. La nostra compagnia di bandiera assicura i più alti standard di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti e di tutti gli aeromobili. Ai passeggeri viene però chiesto di rispettare alcune norme. L’importante novità entrata in vigore dal 15 giugno è l’obbligo dell’autocertificazione: vale per ogni destinazione ed attesta che non si hanno avuto contatti con persone affette da sintomi da Covid-19 negli ultimi 14 giorni.

Regole in aeroporto

Il viaggio inizia in realtà già da casa da dove si è invitati a svolgere tutte le procedure possibili: ossia l’acquisto dei biglietti, eventuali variazioni della prenotazione, il check-in. Si consiglia poi di non stampare la carta d’imbarco, ma scegliere il formato elettronico.

effettuare il web check-in o in alternativa in aeroporto e dove presente il fast check-in

presentare l’autocertificazione al check-in (vale per qualsiasi destinazione, per ogni passeggero) qui puoi scaricare il modulo.

tenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri viaggiatori

indossare la mascherina di protezione sin da quando si entra in aeroporto

l’imbarco viene fatto per file partendo da quelle posteriori

si utilizzano i jet bridge per entrare a bordo dei velivoli. In caso di navetta è previsto un numero massimo di passeggeri.

Restano chiuse tutte le lounges Alitalia

Regole in aereo

Dal 15 giugno non è più obbligatorio lasciare liberi dei sedili per mantenere la distanza fra i passeggeri. Gli aerei quindi potranno volare a pieno regime. Nel DPCM è però specificato che è indispensabile il costante ricambio d’aria. Alitalia assicura di utilizzare filtri HEPA e che grazie alla circolazione verticale l’aria è pura al 99.7%, come in una sala sterile.