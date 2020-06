Voli aerei: stop al trolley, vietato il bagaglio a mano

Fra le nuove regole per volare nella fase 3 anti-coronavirus: il divieto del trolley a bordo

Si torna a viaggiare e a poter volare, ma senza bagaglio a mano. Le nuove disposizioni presenti nel decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riguardo le regole per i voli aerei e gli aeroporti per evitare la diffusione del coronavirus, vietano di portare a bordo i trolley. Un’informazione fondamentale che si è persa fra le altre regole anche per via della definizione di ‘bagaglio ingombrante’ senza una specifica chiara. Invece si tratta proprio del trolley. L’uso delle cappelliere, gli spostamenti con questo bagaglio a mano, creano secondo gli esperti troppe occasioni di contatto con i passeggeri. Ed è per questo che si è deciso di vietarlo.

Viaggi all’estero: dove si può andare

Si possono quindi affrontare i viaggi all’estero, ma solo con una borsa a bordo e il resto del bagaglio in stiva. Ciò vale dal 15 giugno, giorno in cui molte frontiere degli stati dell’Unione Europea si aprono di nuovo. Dal 15 giugno si può di nuovo viaggiare nel Vecchio Continente e gli italiani possono andare all’estero per turismo. L’Italia aveva riaperto i suoi confini già dal 3 giugno ma i Paesi dove poter entrare allora erano davvero pochi.

Ora invece con le ulteriori aperture di Germania, Belgio, Olanda, Francia, Lussembrugo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Svizzera si può tornare a muoversi liberamente in buona parte dell’aerea Schengen. L’Austria riaprirà le sue frontiere domani 16 giugno, mentre la Grecia accoglie tutti previo test rapido anti-Covid. La Spagna ha scelto di attendere ancora una settimana la Spagna che consentirà l’ingresso nel suo Paese dal 21 giugno. Ancora chiusi invece i confini con diversi Paesi del Nord Europa e limitazioni con quarantena obbligatoria per la Gran Bretagna e Irlanda.

Bagaglio a mano vietato a bordo: le regole

Con la riapertura delle frontiere riaprono anche gli aeroporti. Solo da Roma Fiumicino oggi oltre 100 i voli previsti per 12 Paesi e da domani riapre lo scalo di Roma Ciampino dove torna attiva la compagnia Wizzair con collegamenti con Romania, Moldavia e Macedonia. Dal 21 giugno torna in pista anche Ryanair che aprirà le rotte verso Lisbona, Manchester, Budapest, Bruxelles, Parigi, Madrid, Atene, Praga, Varsavia, Valencia, Cracovia e verso la nostra Cagliari. Tutti gli aeroporti italiani sono stati riaperti e sono nuovamente attivi con rotte e destinazioni che aumentano di giorno in giorno.

Per evitare la diffusione del coronavirus il Governo ha varato alcune regole in vigore dal 15 giugno in tutti gli aeroporti italiani e in tutti i voli in partenza o in arrivo nel nostro Paese. Le disposizioni sono state varate tenendo conto delle linee guida dettate dall’Ente Europeo per l’Aviazione Civile che in 28 pagine ha stilato tutti i suggerimenti da prendere per contenere il propagarsi dell’epidemia. Fra questi la questione bagaglio a mano.

L’accedere in cabina con il trolley, il doversi fermare per mettere la valigia nella cappelliera, i contatti con il personale di bordo per sistemarlo, il far attendere gli altri passeggeri. E poi ancora l’alzarsi durante il volo per recuperare qualcosa e all’arrivo l’inevitabile confusione per recuperare il bagaglio. Tutte queste operazioni solitamente fatte senza nemmeno prestarci attenzione diventano oggi i tempi del Covid-19 pericolose. In aereo bisogna entrare velocemente recandosi subito al proprio posto, bisogna stare seduti con la mascherina indosso ed evitare di alzarsi spesso. Ordinatamente bisogna lasciare l’aeromobile una volta giunti a destinazione.

Ciò significa che nella Fase 3 della lotta all’epidemia è vietato salire in aereo con quelli che nel DPCM sono definiti bagagli ingombranti. A bordo si potrà portare solo una borsa da sistemare sotto il sedile. Sul suo sito Alitalia spiega che in ottemperanza con il Decreto è possibile portare a bordo anche trolley di massimo 8 kg di peso e di misure di 55x35x25 cm aggiungendo che sarà discrezione della compagnia imbarcare il trolley in stiva per agevolare i movimenti in cabina. All’aeroporto di Fiumicino oggi molti passeggeri sono stati però costretti a imbarcare il proprio trolley,