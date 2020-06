Muore in piscina | esce dall’acqua poi la tragedia a 17 anni | FOTO

Si chiamava Andrea e la sua vita è finita così: il giovane muore in piscina davanti agli occhi della fidanzata e degli amici.

Un giovane muore in piscina all’improvviso subito dopo essere uscito dall’acqua. Il povero Andrea Rossi aveva solamente 17 anni e purtroppo la sua vita si è interrotta in questa maniera drammatica, davanti agli occhi terrorizzati della sua fidanzata Giulia e dei loro amici.

La tragedia ha avuto luogo all’interno di uno stabilimento balneare, nel pomeriggio di sabato 13 giugno a Marina di Ravenna, una località situata nella provincia della città romagnola. Sconvolti la famiglia e tutti coloro che lo conoscevano. In base al racconto di chi ha assistito alla scena, l’adolescente è uscito dalla piscina dopo avere accusato dei problemi. Subito dopo si è sentito male e ha perso i sensi. I bagnini presenti gli hanno prestato immediatamente soccorso, ma invano. Andrea si è accasciato a terra e non si è mai più ripreso. Nel breve volgere di pochi minuti è arrivata anche una ambulanza, ma neppure il personale del 118 è riuscito a far riprendere il 17enne, nonostante il personale sanitario gli abbia praticato un massaggio cardiaco.

Muore in piscina, Andrea aveva solo 17 anni: le ipotesi sul decesso

La giovanissima vittima e gli amici erano andati in piscina per festeggiare il compleanno della sua fidanzata. La tragedia ha colpito l’intera comunità di Marina di Ravenna, a cominciare dall’istituto scolastico frequentato dal ragazzo. Sconosciute per ora le cause del malore che è costato ad Andrea la vita. Verrà svolto un esame autoptico per cercare di stabilire le cause. Ma sembra che possa trattarsi di una congestione. Sembra infatti che il ragazzo avesse mangiato qualcosa per poi tuffarsi in piscina soltanto poco tempo dopo. Anche se non si escludono comunque altre ipotesi. L’autopsia darà una risposta definitiva in tal senso.

