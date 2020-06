Accade una tragedia in spiaggia, nel corso di quella che sarebbe dovuta essere invece una tranquilla e piacevole vacanza. La scoperta è drammatica.

Una tragedia in spiaggia ha scosso molte persone, nella giornata di venerdì. Un turista tedesco di 56 anni è morto mentre prendeva il sole a Jesolo, località di mare in provincia di Venezia. L’uomo si trovava in vacanza assieme alla sua famiglia dopo avere affittato un appartamento in zona.

LEGGI ANCHE –> Focolaio nella sede Rai di Saxa Rubra | 5 dipendenti positivi

In base a quanto si apprende, l’uomo era andato in riva al mare appisolandosi su di un lettino. Purtroppo però non si è mai più risvegliato. Con lui c’erano la moglie ed i loro figli, che lo hanno visto apparentemente addormentato e che, con l’ora di pranzo oramai prossima, avevano deciso di lasciarlo lì a riposare. Tutti loro erano tornati in casa. Ma il turista tardava oltremodo, ed una volta in spiaggia, sua moglie si è accorta della tragedia in spiaggia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Agrigento, muore a 28 anni dopo essere stato punto da un’ape

Tragedia in spiaggia, l’uomo è morto nel sonno all’improvviso

A nulla purtroppo è servito l’intervento del personale medico del Suem 118, giunti direttamente in riva al mare a bordo di una ambulanza. Purtroppo però il 56enne era già morto da qualche ora. Anche una pattuglia della polizia ha raggiunto il posto, allo scopo di verificare che si trattasse effettivamente di una tragedia e non di un delitto. Secondo una prima osservazione compiuta dal medico legale, il decesso sarebbe da imputare a cause naturali. Il corpo è stato portato all’ospedale di Jesolo e presto verrà concessa alla famiglia.

LEGGI ANCHE –> Roberto Mancini su Rai 1, cosa accadde con la figlia Camilla | “Rapporto interrotto”