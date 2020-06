Muore all’improvviso | Alessandro aveva 40 anni | era solo in casa

Un uomo muore all’improvviso mentre si trovava in casa sua. In quel momento non c’erano la moglie ed i loro figli piccoli e questo ha fatto la differenza in negativo.

Muore all’improvviso a soli 40 anni. È il tragico destino capitato al povero Alessandro Brazzini, padre di due bambini, trovato senza vita in casa sua dal padre a Scorcelletti di Cestelbellino, in provincia di Ancona.

Lo stesso papà di Alessandro, che lavorava come ingegnere, è un personaggio molto attivo e conosciuto nella comunità della vicina Jesi. Presiedeva l’associazione culturale ‘Sandro Pertini’. Lui ha raccontato di avere provato a mettersi in comunicazione con il 40enne telefonandole più volte al cellulare, ma senza successo. Nonostante il lavoro lo tenesse impegnato per diverse ore al giorno anche a casa, alla fine questa prolungata assenza è diventata una più che comprensibile preoccupazione. Alla fine l’anziano padre è andato in casa del figlio e dopo essere entrato lo ha trovato riverso sul pavimento, privo di sensi. Subito sono scattati i soccorsi, che hanno visto l’arrivo di una ambulanza ed anche dei carabinieri.

Muore all’improvviso, era solo in casa: Alessandro aveva solo 40 anni

Purtroppo Alessandro Brazzini era solo in casa quando ha avuto luogo il dramma. Questo ha fatto si che non potesse ricevere i necessari soccorsi in tempo utile. Per ora non si conoscono le cause della morte. Si ipotizza un aneurisma oppure un malore cardiaco tali da stroncare l’uomo in pochi secondi. Il corpo del 40enne è già a disposizione della famiglia per i funerali, dopo essere stato condotto all’ospedale ‘Carlo Urbani’. Affranta la moglie Nicoletta ed i loro figli, così come la famiglia intera ed i tanti amici che stanno ricordando Alessandro con diversi messaggi sui social network.

