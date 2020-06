Stefano De Martino intervistato da Mara Venier: tutta la verità sulla rottura con Belen

Nella prossima puntata di ‘Domenica In’, Mara Venier farà una lunga intervista a Stefano De Martino, durante la quale cercherà di scoprire cos’è successo.

L’interminabile stagione di ‘Domenica In‘ si accinge alle sue fasi finali. Mancano infatti 3 settimane alla conclusione della trasmissione domenicale più seguita d’Italia e Mara Venier è pronta a portarla avanti sino al 28 giugno nonostante l’incidente che l’è capitato ad inizio mese. La conduttrice è caduta poco prima della diretta ed ha riportato una frattura alla gamba. Dopo aver messo il gesso, però, ha chiesto ed ottenuto il permesso dai medici di poter continuare a lavorare.

La voglia della presentatrice veneta è di concludere la stagione al meglio. Dunque nelle prossime settimane farà alcune sorprese gradite ai telespettatori. La prima è prevista per questa domenica: Zia Mara, infatti, avrà come ospite (ovviamente in collegamento da casa) l’ex ballerino di ‘Amici’, Stefano De Martino. In queste settimane si è parlato molto di lui per via della crisi con la soubrette argentina Belen Rodriguez e quella di domenica potrebbe essere l’occasione per svelare i dettagli di quanto sta accadendo.

Stefano De Martino da Mara Venier: scopriremo la verità su Belen Rodriguez?

In realtà la presenza in collegamento di Stefano De Martino è finalizzata alla presentazione della nuova stagione di ‘Made in sud‘. La trasmissione si avvia ad una nuova edizione ed il ballerino ne sarà uno dei protagonisti principali. Tuttavia, dato che da settimane non si parla d’altro che della rottura con Belen Rodriguez è facile immaginare che Mara Venier gli chieda lumi sulla vicenda. Anche quando non si voglia sbottonare troppo, il ballerino sicuramente rilascerà qualche dichiarazione, smentendo tutte quelle voci che sono circolate in questo periodo e che non rappresentano la realtà dei fatti.