Per Stefano De Martino giornata in tutta tranquillità in barca. Con lui non c’è Belen Rodriguez. La crisi tra i due è ormai conclamata.

Il gossip che sta circolando sul suo conto non interessa affatto a Stefano De Martino. Ovviamente i giornali scandalistici parlano di quella che è la rottura con Belen Rodriguez, sulla quale ci sono indizi ‘ufficiosi’ ma non una vera e propria conferma ufficiale.

Sta di fatto che i due sembrano proprio non essere più una coppia, ed è la seconda volta che avviene. Lui in realtà non appare affatto preoccupato dalla cosa ed anzi, ha approfittato delle belle giornate di sole che stanno caratterizzando questi giorni a Napoli per godersi un bel giro in barca. Il 30enne ballerino e conduttore televisivo originario di Torre Annunziata si trova nel capoluogo campano per curare la messa in onda di quella che sarà la prossima edizione di ‘Made in Sud’.

Visualizza questo post su Instagram 🌞 Un post condiviso da Stefano (@stefanodemartino) in data: 3 Giu 2020 alle ore 3:42 PDT

Stefano De Martino, giornata in barca senza Belen

La trasmissione comica partirà dal prossimo 15 giugno su Rai 2, con lui assolutamente riconfermato nel ruolo di presentatore dopo l’ottima esperienza maturata l’anno scorso. Il settimanale ‘Chi’ ha individuato Stefano De Martino in mare su una imbarcazione. E lui non è da solo. C’è una donna con lui, ma nessuna nuova fiamma. Si tratta infatti della sorella Adelaide. Nello scorso fine settimana De Martino è risalito a Milano per andare a trovare il figlio Santiago, rimasto con mamma Belen.

