Madre lotta contro il cancro, muore dopo il parto: marito disperato

Una madre ha iniziato a lottare contro un terribile cancro ai polmoni ad ottobre, poi scopre di essere incinta. Le offrono di abortire ma la donna si rifiuta. Lascia due figli e il marito.

Leanne Barrett era sui trent’anni quando ha ricevuto la diagnosi di cancro ai polmoni ad ottobre, quando una massa di cinque centimetri si è manifestata nel suo polmone sinistro. La donna era incinta del suo secondo figlio, Beau, quando ha ricevuto la devastante notizia e le hanno dato l’opzione di poter abortire. Leanne si è rifiutata immediatamente avendo già formato un legame con il bambino, nato 11 settimane prematuro.

La madre di Rolleston, nel Derbyshire, lascia la figlia India-Lily, il figlio Beau e il marito Jamie, che non riesce a dare voce al suo dolore. Della moglie dice: “Le parole non possono descrivere il dolore. E’ con il cuore spezzato che annuncio che la mia bellissima moglie Leanne Barret è tristemente andata via con la sua famiglia insieme a sé. Ti amerò per sempre“, questo il post su Twitter. La coppia si è sposata nel 2016 ma poco dopo Jamie ha raccontato che Leanne ha sviluppato quello che sembrava un brufolo sul naso, che hanno fatto controllare appena ha iniziato a crescere.

La triste fine di Leanne Barret

I dottori hanno ritenuto che Leanne fosse affetta da una malattia autoimmune chiamata sarcoidose e l’hanno mandata a fare dei test e delle analisi, che hanno mostrato dei linfonodi allargati nel suo petto, che in seguito si sono rivelati benigni. L’anno scorso la donna però ha iniziato ad accusare delle difficoltà respiratorie e dolori al petto e i medici hanno trovato la massa. Poco dopo la nascita del suo secondogenito, il cancro si è propagato al fegato, alle ossa e al cervello.

