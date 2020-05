Il figlio di Michael Bublé è finalmente guarito dal tumore dopo 3 anni di cure: “È lui il nostro supereroe”, dichiara l’artista.

Il figlio di Michael Bublé ha finalmente sconfitto il tumore. Il cantante e sua moglie, Luisana Lopilato, hanno annunciato nelle scorse ore la fine del loro lungo calvario, durato quasi 3 anni: il piccolo Noah è stato dichiarato fuori pericolo dai medici e ufficialmente guarito dalla malattia. “È lui il nostro supereroe”, dicono felici e sollevati i genitori del bambino.

Il tanto atteso annuncio di Michael Bublé

La famiglia Bublé sta trascorrendo la quarantena imposta dal Coronavirus in Canada. Il lieto e a lungo atteso annuncio dei genitori di Noah è stato dato con un video nel quale fa capolino anche il bambino, che oggi ha 6 anni e può finalmente riprendere una vita normale. “Vieni qui a salutare, dicci perché il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana”, lo esorta papà Michael, e il piccolo risponde: “Perché ricevo le caramelle. Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto”.

Una scena tenerissima che ha fatto commuovere la rete. “Noah è per noi motivo di ispirazione – aggiunge Michael Bublé -. Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali”. Per il cantante (che ha deciso di fermarsi con la sua carriera proprio a causa della sconvolgente malattia del figlio) e per il resto della sua famiglia è la fine di un lungo e orribile incubo. “Abbiamo vissuto l’inferno”, aveva ammesso tempo fa l’artista. Per fortuna, ora è solo un brutto ricordo.

