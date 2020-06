Pippo Baudo tumore, il dramma della malattia per il conduttore

La vita di Pippo Baudo è stata segnata dalla fama e dal successo, ma anche da un brutto tumore che il conduttore ha sconfitto grazie a un “miracolo”.

Pippo Baudo è un volto simbolo della televisione italiana. Conduttore di trasmissioni entrate nella storia del piccolo schermo, inimitabile show-man, storico direttore artistico del Festival di Sanremo, nel corso della sua lunga e brillante carriera ha portato a casa tanti successi professionali e non. La sua vita, però, è stata anche segnata dal dolore, in particolare quando, ormai molti anni fa, SuperPippo ha dovuto fare i conti con un tumore.

Leggi anche –> Stasera in tv | Buon Compleanno Pippo Baudo: ospiti e anticipazioni

Leggi anche –> Chi è Pippo Baudo: la storia con la Ricciarelli, carriera e vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La battaglia di Pippo Baudo contro il nemico più insidioso

“Nella mia vita ho avuto tante malattie e sono stato operato tante volte – ha raccontato Pippo Baudo alla trasmissione ‘La strada dei miracoli’ di Safiria Leccese -. Ad un certo punto della mia vita ho scoperto di avere avuto un cancro alla tiroide ed ho vissuto una vita preoccupatissima. Avevo il cancro e facevo la prima ‘Canzonissima’ della mia vita, erano gli anni ’70”.

Poi l’esplosione di Cernobyl e una singolare coincidenza: il sodio radioattivo faceva nascere bambini grassi perché privi di tiroide. Così, uno degli enormi danni provocati dalle radiazioni in quella zona, si rivelò provvidenziale per curare il male di Pippo Baudo: “Un professore andò a Cernobyl e visitò questi bambini. Fece un ragionamento semplice: se io do agli ammalati di tiroide lo iodio radioattivo, questi ammalati guariranno. Mi portarono a Pisa, dove c’erano tanti ricoverati come me e mi chiesero se volessi fare un’esperimento con loro. Accettai”. Dopo sette giorni in isolamento, i medici fecero una sorprendente scoperta: lo iodio radioattivo aveva distrutto la tiroide malata di Pippo Baudo.

Leggi anche –> Katia Ricciarelli, rivelazione su Pippo Baudo: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Leggi anche –> Pippo Baudo, chi è il figlio Alessandro Baudo: età, lavoro, vita privata

EDS