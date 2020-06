Kevin Costner, la verità sul rapporto con Whitney Houston: cosa accadde

Kevin Costner era legato a Whitney Houston da un sentimento speciale: “Non ho mai saputo spiegarle cosa provavo per lei”, confessa l’attore.

Kevin Costner e Whitney Houston furono coprotagonisti di un film diventato un cult del cinema come “Guardia del corpo – The Bodyguard”. La pellicola del 1992 diretta da Mick Jackson consacrò la diva della musica black and soul come artista e performer di fame mondiale, e sancì anche l’inizio di un rapporto speciale tra i due attori. “Era timida e impaurita, ma sapevo fosse la scelta perfetta…” ha ricordato il premio Oscar.

Quel filo sottile tra Kevin Costner e Whitney Houston

Nonostante all’epoca Whitney Houston fosse già un’acclamata star, dovette guadagnarsi la parte in “Bodyguard”. Kevin Costner la sottopose a un provino pur essendo sicuro in partenza dell’esito. “Siamo stati fortunati ad averla con noi”, afferma l’attore col senno di poi. Non a caso la pellicola ha infranto record su record con la Houston consacrata a star e attrice di successo in tutto il mondo. Poi la triste parabola dell’artista: l’abuso di droga, il recupero e la ricaduta, fino al triste epilogo.

Parlando della morte di Whitney, Costner non nasconde di nutrire qualche rimpianto: “Non ero con lei quando avrei dovuto esserci. Vivrò tutta la vita con questo dolore, non ho mai saputo spiegarle cosa provavo davvero per lei”. Anche per questo l’attore ha voluto dedicare un toccante discorso all’amica e collega durante la celebrazione dei suoi funerali, sperando che le sue parole potessero in qualche modo arrivarle, dovunque lei sia…

