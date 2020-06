Wuhan | nato il figlio del dottore morto dopo avere avvisato il mondo

Lui era il dottor Li Wenliang e per primo avvertì la Cina di cosa stesse avvenendo a Wuhan. A costo di rimetterci la vita. Ora è nato il suo figlioletto.

A Wuhan è nato il secondo figlio del dottore Li Wenliang, divenuto famoso per avere dato prima di tutti l’allarme in merito alla epidemia da Coronavirus. Lui a dicembre avvertì le autorità cinesi di quanto stava accadendo nella megalopoli che sorge nella parte centrale della Cina e che conta oltre 11 milioni di abitanti.

Ma non venne preso sul serio. Purtroppo Li Wenliang per via del Coronavirus ci è morto, con l’episodio che risale allo scorso 6 febbraio. Aveva 33 anni e sua moglie era in dolce attesa. Il bambino è venuto al mondo nelle scorse ore proprio a Wuhan, che è diventata la città simbolo di quanto stava avvenendo. Li aveva soltanto 33 anni.

Wuhan, la moglie di Li Wenliang gli rivolge una dedica bellissima

Ed ora sua moglie lo ricorda con queste parole. “Marito mio ci puoi vedere dal cielo? L’ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò duramente per amarli e proteggerli”, scrive la donna, Fu Xuejie, su WeChat. Il riferimento è non solo a neonato appena arrivato ma anche all’altro figlio che aveva la coppia. Il dottore lavorava come oculista ed assieme ad altri sette medici fu fermato per essere sottoposto ad interrogatorio dopo l’allarme che lui e gli altri aveva dato. Purtroppo Li ed i suoi colleghi avevano ragione e non si erano affatto dimostrati dei mitomani. Ed ora il mondo intero e non solo la Cina stanno facendo i conti con quanto sorto a fine 2019.

