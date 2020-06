Scontro tra i sindacati di categoria e la Regione Lombardia per i tagli a medici e infermieri denunciati da quest’ultimi. La giunta Fontana si difende.

Monta la polemica in Lombardia per dei presunti tagli a danno di medici ed infermieri che da febbraio in poi hanno lavorato ogni giorno in totale emergenza. Questi professionisti hanno esposto loro stessi a dei rischi enormi, finendo in molti casi con l’ammalarsi.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, il medico premio Nobel: “Ecco la verità sulla seconda ondata”

E non mancano anche le vittime sempre nel settore sanitario, con quasi 200 tra dottori ed operatori sanitari morti proprio a causa dello svolgimento del loro lavoro perché a stretto contatto con gli ammalati di Covid. Li hanno sempre chiamati eroi, ma ora loro stessi denunciano quanto starebbe accadendo, con tagli a medici e infermieri, oltre che ad altri lavoratori dell’ambito sanitario. La Regione Lombardia aveva promesso loro un bonus in busta paga, ma ora vari sindacati di categoria – Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl – accusano la giunta Fontana in una nota congiunta. “Lo scorso 9 giugno una delibera regionale ha clamorosamente contraddetto gli accordi precedentemente presi in merito ai premi da concedere ai professionisti”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ferie? Imprese contrarie: “Obbligo morale non fermare la produzione”

Tagli medici infermieri, la protesta dei sindacati

I sindacati parlano di tagli a medici ed infermieri “consistenti, con la nostra contrarietà sui contenuti della ratifica della Regione nella parte che riguarda oneri riflessi e Irap. Situazione che comporterebbe un taglio inaccettabile alle quote riconosciute ai lavoratori dall’accordo sottoscritto”. Quindi i tagli avverrebbero a causa di Irap (la tassa regionale) ed altri oneri, con il risultato che il bonus ottenuto sarebbe risibile. Sempre i sindacati fanno sapere di avere richiesto “un incontro urgente con il governatore Attilio Fontana e con la Direzione Generale del Welfare. Per affrontare la vicenda. La Regione Lombardia non mantiene le promesse fatte con noi e questa è una vergogna”. Lo affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico, Carmela Rozza e Carlo Borghetti.

LEGGI ANCHE –> “Vietato toccare le te*** della cameriera senza igienizzarsi”: locale nella bufera

Gallera smentisce: “Noi sempre trasparenti”

Il premio doveva essere di 1250 euro ma risulterà dimezzato a causa dei vari passaggi. “Assurdo utilizzare i soldi di questi eroi per scontare tasse e oneri agli ospedali di appartenenza”. È di tutt’altra opinione l’assessore regionale alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera. “Abbiamo sempre usato trasparenza e chiarezza, le dichiarazioni dei consiglieri regionali del PD risultano fuorvianti e vogliono mettere in cattiva luce noi ed il lavoro che abbiamo svolto. Il nostro serio confronto con sindacati e personale del comparto ha portato alla distribuzione di 223 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 31 mln a beneficio di medici ed infermieri”.

LEGGI ANCHE –> Wuhan | nato il figlio del dottore morto dopo avere avvisato il mondo