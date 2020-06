16enne drogata e stuprata, poi uccisa | Oggi il processo

Ragazza di sedici anni drogata e stuprata, poi uccisa. Oggi il processo per i due criminali catturati, ma altri sono ancora a piede libero.

Una ragazzina di solo 16 anni è stata drogata, stuprata e poi uccida proprio perché non potesse denunciare l’accaduto. La vicenda agghiacciante di Anahì Benitez ha sconvolto l’intera comunità di Santa Calina del Lomas, in Zamora, Buenos Aires. E’ successo tutto nel 2017, ma solo in queste ore la corte sta decidendo quale sarà la sorte per i due accusati. La madre della vittima continua a battersi per avere giustizia dal 2017, e ha urlato: “Nessuno ricorda la sofferenza per la morte di mia figlia. Chiedo a Dio di rendere giustizia in questo primo processo, e aiutarmi a risolvere tutto il resto in nome di mia figlia. E’ stata opera di un branco e sono tante le ragazze in pericolo”.

16enne drogata e stuprata, la tragica storia di Anahì Benitez

Raccontiamo la storia di Anahì Benitez, 16enne argentina uccida nel 2017 dopo essere stata drogata e stuprata. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in una riserva a Santa Calina del Lomas de Zamora, Buenos Aires. La terribile vicenda è accaduta nel 2017: ma solo oggi la corte deciderà quale sarà la sorte di uno dei due imputati accusati del delitto. L’autopsia svolta sul corpo della ragazza ha fatto emergere dettagli sconcertanti: prima di morire la giovane è stata drogata con il “respiro del diavolo”, un potentissimo allucinogeno che viene spesso utilizzato da criminali prima di stuprare le donne. Anahì è stata dichiarata scomparsa il 29 luglio del 2017: era uscita di casa per fare una passeggiata, e di lei non si era saputo più nulla. Dopo alcuni giorni è stata trovata morta e semi sepolta nella riserva, con la testa rotta da colpi di pistola e svariate ferite da taglio. Due omini sono stati arrestati, ma sembra che non siano stati gli unici a partecipare. In America Latina sono moltissime le ragazze che ogni giorno vengono rapite e stuprate, torturate, prima di essere uccise e abbandonate in fossi di periferia.

