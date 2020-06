Denise Pipitone | la madre | “In Italia incapaci di gestire questi casi”

Parla Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. A ‘Chi l’Ha Visto’ la donna si lascia andare ad uno sfogo e fa sapere ancora di avere dei grossi sospetti.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Chi l’Ha Visto‘ è avvenuto un duro e significativo sfogo da parte della madre di Denise Pipitone. Piera Maggio lotta da anni nella speranza di fare emergere la verità riguardo alla drammatica sorte di sua figlia, scomparsa all’età di appena 3 anni nel settembre del 2004.

Da allora le indagini non hanno portato mai a progressi significativi ed anzi, hanno fatto emergere nella famiglia di Denise Pipitone un costante senso di sfiducia. Unito alla convinzione che ci siano persone che sanno cosa è accaduto ai tempi ma che non vogliono parlare. Certo è che le recenti svolte sul caso della piccola Maddie McCann hanno fatto venire alla mente adesso quanto accaduto anche a Denise. La mamma ritiene che Denise – la quale oggi avrebbe 19 anni – sia ancora viva.

Denise Pipitone, lo sfogo della madre: “In Italia impreparati a gestire questi casi”

“Quando succede una cosa del genere è fondamentale indagare per bene nei primi momenti. Sono fondamentali. Nel caso di mia figlia perdemmo tempo a controllare qualcosa di sbagliato. Purtroppo sono convinta che in Italia non ci siano specialisti capaci di lavorare sulla sparizione dei bambini. Così come non si sa agire nell’immediato. Mi rivolgo a chi sa e non parla: spero che qualcuno possa mettersi una mano sulla coscienza”. Poi ecco una dichiarazione significativa.

“So chi ha rapito Denise e potrebbe essere anche un assassino”

“Le indagini vanno condotte alla larga da parenti e conoscenti. Sappiamo chi c’è dietro a tutto questo e lotteremo fino al nostro ultimo giorno per fare venire a galla giustizia e verità”. Molte altre volte in passato Piera Maggio ha affermato con sicurezza di conoscere i nomi di coloro che hanno rapito la sua Denise. “Chi me l’ha portata via poi potrebbe essere non solo un rapitore ma anche un potenziale assassino. Venne portata via sotto casa mia e non da un rom qualsiasi. Chi me l’ha tolta era ben consapevole di ciò che stava facendo”.

