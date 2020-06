Giulia Arena, l’ex Miss Italia zittisce gli hater – VIDEO

L’ex Miss Italia Giulia Arena pubblica una foto e viene contestata per la cellulite, così nelle Instagram Stories zittisce gli hater.

Vincitrice di Miss Italia nel 2013, stesso anno in cui vinse anche la fascia di Miss Cinema, la bella modella e attrice pisana Giulia Arena ha avuto a che fare sui social network con gli hater. La sua risposta ha però zittito le critiche. Ma cosa è accaduto?

L’attrice della fiction ‘Il paradiso delle signore’ ha postato una foto su Instagram – dove ha oltre 90mila follower – che la ritrae di spalle davanti al bel mare di Sicilia. Ma in molti le hanno contestato il fisico imperfetto e hanno notato come quella fosse cellulite.

Così Giulia Arena si è trovava costretta a rispondere alle critiche attraverso le Instagram Stories: “Se l’intento è farmi stare male o attirare la mia attenzione è il modo più sbagliato. Mi aspetto un tatto e un’intelligenza diversa da madri di famiglia, giovani donne, persone che potrebbero essere mie sorelle, mie amiche… mi dispiace. Mi sembra assurdo…”. Quindi chiarisce che non ha intenzione di ricorrere a filtri per mostrare una bellezza diversa dalla sua: “Ho la cellulite e di ritoccarla non me ne frega niente.