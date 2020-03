Patrizia Mirigliani, chi è: età, carriera e vita privata della patron di Miss Italia

Conosciamo meglio la storia di Patrizia Mirigliani: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’imprenditrice e personaggio pubblico

Patrizia Mirigliani nasce a Trento il 27 ottobre 1957. Figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, affianca il padre nell’organizzazione del concorso di bellezza a partire dal 1989. Dal 1997 al 2007 cura anche la direzione artistica della manifestazione. La donna ha sempre cercato di valorizzare il ruolo della donna all’interno del Concorso con le finali su Raiuno condotte da un personaggio femminile, come Amanda Lear e poi Milly Carlucci. Poi ha contributo alla nascita di Miss Italia Channel nel 2009, la tv del sito web. Nel 2012 Patrizia, inoltre, ha dedicato il calendario alle donne infortunate sul lavoro, in collaborazione con ANMIL Onlus ed Inail. Infine, alla fine dell’anno rende omaggio alla memoria di suo padre Enzo Mirigliani in un docufilm presentato nell’ambito del Festival Internazionale del Film di Roma 2012.

Nei giorni scorsi la patron di Miss Italia ha parlato della sua tragica esperienza con il figlio 31enne, tossicodipendente arrivando anche a minacciare la famiglia per ottenere il denaro per acquistare la droga: “Io convivo con questo dolore da 12 anni e adesso a questa sofferenza si è aggiunta la ribalta mediatica, il fatto che Nicola abbia reso pubblica la nostra triste storia”. Poi ha aggiunto: “È stato, però, questo secondo dispiacere a farmi sentire che non ero sola, che non dovevo più chiudermi in me stessa. La mia speranza è che il clamore suscitato da questa vicenda serva a tante madri, a tante famiglie che vivono il dramma di un figlio tossicodipendente”.

Patrizia Mirigliani chi è: vita privata

La donna è legata sentimentalmente a Antonello Pisu: la coppia ha un figlio di nome Nicola. Patrizia è molto attiva sull’account Instagram pubblicando scatti e video inerenti al suo lavoro.