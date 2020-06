Federico Fashion style, aggressione gravissima: rabbia e indignazione

View this post on Instagram

L’invidia e’ una brutta bestia!🤬😱 In un momento del genere dove si predica il perbenismo e la voglia di fare del bene c’è ancora gente che nei fatti presi dalla cattiveria fanno atti di bullismo … è una vergogna dopo tutto quello che in questo periodo ogni persona ha passato c’è ancora gente intenta a fare cattiveria gratuite pur di far del male o colpire delle persone non si tratta solo di invidia ma di vero schifo ! Ho fatto realizzare la mia macchina così per un nuovo progetto ci sono persone che hanno lavorato @tittarelliluxurycustomroma per creare la mia macchina così dorata ma appena vista la scritta Federico fashion style nel vetro hanno subito pensato di romperlo …. vergogna !