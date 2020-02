Dove sono i saloni di Federico Fashion Style, l’hairstylist dei VIP?

Federico Fashion Style: dove sono i suoi saloni in Italia, chi è lui e perché le star lo amano!

Su Real Time va in onda, ormai da diverso tempo, Il Salone delle Meraviglie. Si tratta di un programma dedicato a Federico Lauri, parrucchiere eclettico, originario di Anzio che inizialmente pettinava solo abitanti del posto e poi, piano piano, si è ritagliato la sua fetta di pubblico anche tra le star e i vip! Ora è senza dubbio il parrucchiere più amato dai personaggi dello spettacolo e anche da tutte le donne d’Italia. Da un unico salone ad Anzio oggi Federico Fashion Style ha aperto altri negozi in giro per l’Italia e il pubblico lo ama sempre di più.

Dove sono i saloni di Federico Lauri?

Dove sono i saloni di Federico Fashion Style? Se volete andare a farvi sistemare i capelli dall’hairstylist dei VIP sappiate che, a oggi, sono tre i Saloni delle Meraviglie. Uno ad Anzio, uno a Roma centro, precisamente in zona Piazza di Spagna, e uno a Milano. I tempi di prenotazione sono piuttosto lunghi, soprattutto se volete che sia proprio Federico a toccarvi i capelli e a spaziare con la fantasia per darvi un nuovo look. Se invece vi fidate dei suoi bravissimi collaboratori allora potrete anche farvi sistemare i capelli in tempi piuttosto rapidi.

Chi è Federico Fashion Style?

Se siete tra i pochi che ancora non conoscono Federico Lauri, aka Federico Fashion Style sappiate che è molto giovane. Classe 1989 il suo compleanno è il 5 ottobre e già da quando aveva 5 anni aveva una passione pazzesca per i capelli e le acconciature. Piano piano ha capito che il mondo dell’hair styles sarebbe stato la sua strada. A 13 anni ha iniziato la gavetta in un barbiere della zona e dopo tanti sacrifici ha aperto finalmente il suo primo salone ad Anzio. Proprio dove girano gran parte delle puntate de Il Salone delle Meraviglie. Quando compare in una puntata de Il Castello Delle Cerimonie balza subito agli occhi del pubblico che inizia a chiedere di lui. Real Time non si è lasciato sfuggire certo questo appuntamento e così ha dato il via a questo nuovo programma, Il Salone delle Meraviglie.

Perché le star scelgono lui?

La prima cliente famosa è stata Valeria Marini ora sono diventati anche molto amici e dopo di lei ricordiamo Paola Turci, Giulia De Lellis… Perché tutti vogliano andare da lui? Perché oltre ad essere bravissimo ha anche molta fantasia. Ha infatti creato dei trattamenti ad hoc come il Fly To Sky che solleva i capelli con dei palloncini, oppure una tintura a base di Nutella, altre pieghe con i marshmellow.