Federico Fashion Style, chi è la compagna Letizia: età, foto, lavoro

Federico Fashion Style, noto hairstylist dei vip, ha anche una compagna: Letizia. Vediamo chi è il grande amore del parrucchiere delle celebrità.

Letizia è diventata famosa per essere la compagna del famoso hairstylist Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. Il parrucchiere delle star è conosciuto anche per il suo programma in onda su RealTime, ‘Il Salone delle Meraviglie‘. La giovane è nata il 30 settembre del 1990 ed è originaria di Anzio, come il suo compagno.

Dal profilo Facebook di Letizia emerge che ha studiato moda all’Istituto ‘Colonna-Gatti‘ di Nettuno e ha iniziato a frequentare Federico nel lontano 2006, quando aveva 17 anni. Nel 2017 lei e il compagno hanno coronato il sogno di avere un figlio ed è arrivata Sophia Maelle dopo un percorso molto difficile. A causa di un problema medico sofferto da Lauro, i due sono dovuti ricorrere all’inseminazione artificiale per avere la bambina. La bambina è stata battezzata dalla showgirl Valeria Marini, grande amica della coppia.

Letizia è molto legata alla famiglia di origine, alla madre e al padre, a cui dedica molti post sul proprio profilo Instagram. Sui social, inoltre, condivide molti scatti della vita quotidiana con la piccola Sophia Maelle, di quasi 3 anni, e con il compagno Federico dal quale è legata da 14 anni.

