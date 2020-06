Franco Pistoni, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata

Chi è l’attore e musicista Franco Pistoni, noto al grande pubblico per essere lo ‘iettatore’ della tv italiana: carriera, curiosità e vita privata.

Nato a Rieti, classe 1956, Franco Pistoni, musicista, regista, attore, ha lavorato molto a teatro. Tra i registi che lo hanno diretto, Julian Beck, Marco Baliani e Mario Martone. Al grande pubblico è noto per essere lo ‘iettatore’ della tv italiana.

Si tratta di un ruolo che gli viene dato quando nel 2012 partecipa per la prima volta al programma Avanti un altro! di Paolo Bonolis, ma che è ispirato dal suo passato sul grande schermo. Nel 1989 è infatti nel cast di ‘o Re di Luigi Magni.

Cosa sapere su Franco Pistoni, lo ‘iettatore’ della tv italiana

In quella pellicola, per la prima volta, Franco Pistoni interpreta ‘lo iettatore’ e dopo aver partecipato al programma di Bonolis quello diventa il suo carattere distintivo. L’attore ha esordito al cinema addirittura nel film Il nome della Rosa, recitando poi per registi del calibro di Massimo Troisi, Giulio Base, Giulio Manfredonia e Matteo Cerami.

Ha anche recitato nella pellicola Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, dove è stato però doppiato da Francesco Vairano. A fine anni Ottanta, ha recitato nell’episodio “Il professore cerca casa” della serie tv I ragazzi della 3° C. Dopo l’esperienza di ‘Avanti un altro’, divenuto ormai lo ‘iettatore’ della tv italiana, l’attore partecipa come capitano della squadra dei Brutti a una puntata di Ciao Darwin, quindi al Grande Fratello Vip e Chi ha incastrato Peter Pan?