Anna Tatangelo, struggente omaggio a Pino Daniele – VIDEO

Omaggio a Pino Daniele davvero struggente da parte della cantante Anna Tatangelo, che ha pubblicato un video su Instagram.

La cantante di Sora, Anna Tatangelo, da qualche mese rimasta single dopo la fine della relazione con il collega Gigi D’Alessio, è sempre molto presente sui social network e in particolare su Instagram, dove ha oltre 1,6 milioni di follower.

In queste ore, accompagnata alla chitarra da un musicista, la cantante ha reso omaggio a un grande della canzone italiana, Pino Daniele. Ha reinterpretato infatti un vecchio successo del cantautore scomparso nel gennaio 2015.

Il brano di Pino Daniele reinterpretato da Anna Tatangelo

La cantante classe 1987, che nei giorni scorsi ha aderito all’iniziativa Black Out Tuesday, condividendo il messaggio The Show Must Be Paused, contro intolleranza e razzismo dopo la morte negli Usa di George Floyd, ha cantato un brano non famosissimo di Pino Daniele.

Il brano in questione che ha emozionato i follower della cantante per intensità nell’interpretazione è Resta… Resta cu’mme’ , contenuto nel disco del 1995 Non calpestare i fiori nel deserto, che quell’anno raggiunse le vette della classifica e fu il secondo album più venduto in Italia in quell’annata.