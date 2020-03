Anna Tatangelo dice addio a Gigi D’Alessio – VIDEO

La cantante Anna Tatangelo dice addio a Gigi D’Alessio: la storia d’amore al capolinea dopo che già un anno fa aveva attraversato la crisi.

Voci che si rincorrono per mesi, pagine e pagine di riviste di gossip e infine la conferma. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia. La notizia era nell’aria e oggi è lei in persona a confermarla.

Lo fa utilizzando Instagram Stories, per spiegare: ““Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”. Dei giorni scorsi la notizia che lei era andata via di casa.

Il gossip non era stato confermato, ma il settimanale Spy spiegava che la cantante era tornata a vivere nella sua casa romana. Anna Tatangelo spiega poi che spera che la loro privacy venga rispettata. Quindi conclude: “Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”. Una speranza e quasi un appello al suo ormai ex: la coppia aveva già vissuto una crisi poco più di un anno fa. Stavolta però sembra proprio che la storia sia giunta al capolinea.