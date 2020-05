Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la verità sulla fine della relazione, è stata colpa dell’ex moglie di lui? Non si fermano i gossip sulla ex coppia.

I gossip sulla relazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano a nascere e diffondersi, nonostante i due si siano lasciati ormai da molto tempo. La coppia resta unita solo nei confronti del figlio Andrea, che oggi ha 10 anni. Circa la fine del rapporto con Anna, Gigi è stato abbastanza vago: “Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”, ha scritto il cantautore in una storia pubblicata su Instagram. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno sentito su di loro molta pressione da parte dei fans, che fino all’ultimo hanno sperato in un ritorno di fiamma. C’è chi ancora si interroga sulle motivazioni della rottura: tra le varie ipotesi nate in queste ultime settimane, una vedrebbe la presenza di un “terzo incomodo”. Stando a quanto trapelato dal settimanale Nuovo, pare che Anna desiderasse sposarsi in chiesa, ma per rendere questo possibile Gigi avrebbe dovuto annullare il matrimonio con l’ex moglie, nonché madre dei suoi figli, Carmela Barbato. Il cantante però avrebbe rifiutato, incrinando i rapporti con la Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, cosa sappiamo sulla fine della loro relazione

La storia d’amore fra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha appassionato generazioni intere di italiani, e l’interesse che ruota attorno a loro non è mai scemato nonostante la rottura. Nessuno dei due protagonisti, però, ha intenzione di parlare apertamente della fine della relazione. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata” aveva pubblicato la Tatangelo su Instagram tempo fa. Oggi, domenica 24 maggio 2020, Gigi D’Alessio sarà uno degli ospiti a Rai 1 nel programma “I Soliti Ignoti Special VIP”. Difficile che il cantante decida di rivelare ciò che ha tenuto nascosto fino ad ora, e sui profili social di entrambi tutto tace.

