Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate: quando andrà in onda

Nuove anticipazioni da Uomini e Donne dove viene annunciata quando andrà in onda la puntata riguardante la scelta della tronista Giovanna Abate.

E’ terminata da poco l’ultima puntata di Uomini e Donne della settimana, incentrata esclusivamente su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli detto Sirius, che hanno avuto modo di vedersi questa settimana. Durante l’incontro Gemma è rimasta con l’amaro in bocca ed oggi, durante la puntata, si è anche lamentata. In sovrimpressione passa la scritta in cui viene annunciato quando andrà in onda la scelta di Giovanna.

“Lunedì non perdetevi la scelta di Giovanna…“, così annuncia Canale 5 e il pubblico, sui social, dichiara già di non essere più nella pelle per scoprire il momento così importante per la ragazza. La scelta di Giovanna andrà in onda lunedì 8 giugno e non il giorno successivo, come anticipato da alcuni rumors. Giovanna Abate ha fatto la sua scelta giorni fa e, come è stato annunciato online, ha deciso di mettersi con Sammy Hassan. In molti fan di Uomini e Donna si chiedono se verranno mostrati dei momenti tra i due nel dietro le quinte dello studio. La curiosità si aggira anche intorno a come sia avvenuta questa scelta, visto che per la prima volta la tronista e il corteggiatore non potranno neanche baciarsi o abbracciarsi, a causa delle normative in vigore per l’epidemia di Coronavirus.

La richiesta del pubblico è chiara

“L’Alchimista” Davide Basolo è arrivato nello studio di Uomini e Donne un mese fa, ma ha già conquistato il pubblico a casa e sono i telespettatori, dopo aver saputo della scelta di Giovanna Abate, che si sono precipitati sui social per chiedere alla redazione della trasmissione di dare il trono proprio al ragazzo nella prossima edizione.

