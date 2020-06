Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate: mistero e anticipazioni

Uomini e Donne andrà in pausa estiva a partire dal prossimo 10 giugno, nel frattempo tutti si chiedono quale sarà la scelta di Giovanna Abate.

Da oggi pomeriggio in poi andranno in onda le puntate conclusive di questa stagione particolare di Uomini e Donne. Proprio questa settimana dovremmo conoscere la conclusione del percorso di Gemma Galgani con Nicola Vivarelli, il 26enne pretendente sul quale continuano ad esserci molteplici dubbi. Nei giorni scorsi, infatti, si è vociferato che il ragazzo sia fidanzato e che dunque la sua partecipazione al trono over sia puramente finalizzata ad ottenere visibilità.

Nelle prossime puntate, dunque, Sirius dovrà spiegare qual è la sua situazione sentimentale e sciogliere i dubbi che sin dall’inizio hanno accompagnato la sua presenza in studio. Tuttavia l’attenzione degli appassionati è soprattutto rivolta alla scelta di Giovanna Abate. Partita in sordina, con un percorso che ha annoiato i più, la tronista si è accaparrata l’attenzione del pubblico per la storia controversa con Sammy Hassan. I due sono andati più volte allo scontro, ma la tronista si è mostrata visibilmente interessata al corteggiatore romano.

La scelta di Giovanna Abate: quando verrà registrata e quando andrà in onda

Se i fan hanno pochi dubbi su quale sarà la scelta di Giovanna Abate, il momento in cui potranno vederlo è ancora da stabilire. Secondo quanto riportato da ‘Il Vicolo delle News’, i protagonisti di ‘Uomini e Donne’ sono già stati avvistati a Roma, dunque è possibile che la puntata finale venga registrata proprio oggi. Tuttavia ancora non è escluso che la scelta di Giovanna possa essere mandata in onda in diretta. Pare infatti che è prevista un ultima registrazione per martedì 9 giugno e non è escluso che si decida per una puntata in diretta onde evitare spoiler.