Uomini e Donne: Alessandro Graziani dice la sua sulla lettera di Pago

Uomini e Donne: l’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Graziani dice la sua sulla lettera di Pago. Ecco quale è stato il vero motivo di rottura tre lui e Serena.

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 4 giugno 2020, al dating show Uomini e Donne tornerà l’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Graziani. Il giovane pallavolista oggi sarà messo di fronte ad una questione riguardante Pago e Serena Enardu: ricordiamo che Alessandro Graziani è il tentatore che, nella passata edizione di Temptation Island VIP, ha iniziato una conoscenza con Serena, la quale per questo motivo ha deciso di chiudere la sua relazione con Pago. Ed è proprio quest’ultimo che, nel suo libro “Vagabondo per amore”, ha raccontato tutto quello che sarebbe realmente accaduto tra la Enardu e Alessandro. Serena ha però subito smentito le dichiarazioni fatte dal cantante. Per questo motivo oggi a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso di parlare di tutto quello che sta accadendo alla coppia in queste settimane.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Uomini e Donne, Alessandro Graziani, violate le regole del programma?

Alessandro Graziani: la verità sulla rottura tra Pago e Serena

Già in una passata intervista pubblicata sul Magazine del programma, Graziani aveva assicurato di non essere stato lui il vero motivo di rottura tra Pago e Serena. In questi giorni, però, le parole scritte da Pago nella famosa lettera in cui racconta la sua verità, hanno suscitato malessere nella Enardu. Dalle anticipazioni sappiamo che, al centro dello studio, Alessandro oggi verrà a conoscenza di quanto scritto dal cantante: Pago si dice convinto del fatto che Serena e Graziani abbiano avuto una storia vera e propria, e non un semplice flirt. Cosa risponderà Alessandro a queste dichiarazioni? Lui ha affermato spesso di voler restare fuori dalla questione riguardante Pago e Serena, quindi non sappiamo cosa aspettarci da questo improvviso confronto di fronte alle telecamere.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF Vip, la clamorosa verità di Alessandro su Serena Enardu: Pago è sconvolto

Intanto la puntata di oggi vedrà ancora al centro della scena Veronica e Giovanni. Il cavaliere è ormai convinto a voler lasciare il programma da solo. La Ursida, però, sembra non voler chiudere questa conoscenza, e decide di abbandonare la trasmissione per poter seguirlo fuori dal programma.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI!