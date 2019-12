Chi è Paolo Ruffini: età, carriera, ex fidanzata e vita privata dell’attore e conduttore televisivo che sta vivendo un brutto momento con la compagna Diana del Bufalo.

In molti sono concordi nel pensare che Paolo Ruffini non abbia avuto, almeno fino a questo momento, la carriera che meritava. Eppure l’attore, conduttore e regista livornese è impegnato più che mai e sembra sempre apprezzare al massimo i progetti in cui viene coinvolto o che lui stesso realizza.

Il suo volto è indissolubilmente legato alla televisione e alla conduzione di Colorado. Ma anche nell’ambito cinematografico, Paolo Ruffini ha saputo farsi valere, acquisendo capacità e concetti a tal punto da scendere in campo come regista. E i risultati sono stati davvero niente male. Scopriamo dunque chi è.

Paolo Ruffini, chi è: età e carriera dell’attore e conduttore livornese

Nato a Livorno il 26 novembre 1978, Paolo Ruffini svolta nel 2002 vincendo un concorso per Mtv. Sulla rete televisiva ci resta per un periodo continuativo di tre anni, in cui si alterna alla conduzione di vari programmi. Dopo una piccola parte in Ovosodo di Paolo Virzì (1997), il vero e proprio debutto cinematografico avverrà nel 2005. Neri Parenti lo scrittura per Natale a Miami e da quel momento, il volto dell’attore livornese diventerà un must dei cinepanettoni: Natale a New York (2006), Natale a Rio (2008), Un’estate ai Caraibi (2009) e poi ancora Natale col boss (2015) e Natale a Londra – Dio salvi la regina (2017). Il debutto da regista nel 2013 con Fuga di cervelli. Il film riscuote un successo clamoroso e decide quindi di bissare l’anno dopo con Tutto molto bello. Come detto, Paolo Ruffini ha fatto molto bene in televisione alla conduzione di Colorado, dal 2011 al 2013, poi nel 2015 e quindi ancora dal 2017.

Paolo Ruffini, vita privata

Paolo Ruffini è stato protagonista di un’intesa storia d’amore con Claudia Campilongo, attrice presente anche nel film Fuga di cervelli. La coppia si è sposata nel 2007 ed è rimasta unita fino al 2015. Fino a quando, cioè, nella vita dell’attore è entrata Diana Del Bufalo. I due si sono conosciuti sul set di Colorado. Prima un flirt, quindi una passione fortissima che ha spinto Ruffini a lasciare la moglie. Tra lui e Diana Del Bufalo c’è stata anche una breve crisi, poi rientrata. Fino agli ultimi sviluppi di questi giorni che hanno visto le definitiva separazione tra i due.