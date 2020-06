Sono Conte ed il suo discorso sulla Fase 3 che dovrebbero essere al centro dell’attenzione. Qualcosa però va storto, ed i riflettori sono tutti su Casalino.

Ha decisamente suscitato scalpore la conferenza di Conte sulla Fase 3. Non sono soltanto le parole del premier ad aver incuriosito i telespettatori, ma anche la presenza del portavoce Rocco Casalino. Particolari e un po’ bizzarre sono infatti le inquadrature ad essere andate in onda. Che siano state fatte di proposito? Numerosi i commenti e i pareri provenienti dai social. Tra tutti spicca quello del comico Luca Bizzarri. Anche lui sembrerebbe essersi espresso in merito. Scopriamo insieme la gaffe e i commenti.

Parte della conferenza del premier Conte ha visto come co-protagonista l’addetto stampa M5S. La presenza dell’uomo sembrerebbe avere suscitato l’ilarità del popolo web. I commenti sono i più disparati, e arrivano soprattutto dai social. “Non mi abituerò mai a vederlo lì.” si legge su Twitter. “Niente da fare, inquadrano Rocco Casalino e nella mia mente parte la sigla del gf.” Insomma, quella di Conte sembrerebbe essere stata una conferenza carica di ironia.

Luca Bizzarri sull’apparizione di Casalino: “Clamorosamente ridicolo”

Le bizzarre inquadrature che vedono il portavoce Casalino inquadrato insieme a Conte durante la conferenza del premier sulla Fase 3 sono l’argomento più discusso oggi sui social. Ad attirare l’attenzione è soprattutto il comico Luca Bizzarri, con un post su Instagram in merito alla faccenda. Non è la prima volta che l’uomo ironizza o polemizza attraverso contenuti web. I suoi affondi sono spesso indirizzati al Governo e al premier. Anche in questo caso, infatti, l’uomo coglie la palla al balzo. “Ma questa inquadratura che, ve lo dico perché è il mio mestiere, è studiata APPOSTA per far entrare Casalino nell’inquadratura, non rende tutto clamorosamente, ma clamorosamente, ridicolo?” scive Luca sul social. A quanto pare la conferenza è risultata grottesca anche ai suoi occhi.

