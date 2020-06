Amici Speciali: Umberto Gaudino il quarto finalista – VIDEO

Dopo la rinuncia alla finale del talent show della band The Kolors, sarà Umberto Gaudino il quarto finalista di Amici Speciali di domani.

Colpo di scena nelle scorse ore in vista della finale del talent show ‘Amici Speciali’: infatti, a sorpresa, The Kolors hanno rinunciato a concorrere per la vittoria del programma, condotto come sempre da Maria De Filippi.

Ad annunciare la rinuncia, con un video, è stato Stash, il frontman della band: “Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola”.

Le sue parole hanno costretto la trasmissione a correre ai ripari e a selezionare un nuovo finalista: lo hanno dovuto fare gli altri tre finalisti, in realtà. Infatti, Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino hanno fatto il loro nome. Si tratta di Umberto Gaudino, allievo di Amici 18 e ballerino. Sarà dunque lui l’outsider in vista della finale di domani sera.