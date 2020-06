Giunge ad una svolta importante il caso di una ragazza uccisa nel 2016 assieme al suo cagnolino. La polizia ha fermato il suo compagno.

Un uomo è stato arrestato per l’omicidio della sua fidanzata, scomparsa nel 2016. Questo a seguito di una prolungata indagine che ha portato l’imputato, Jeffery Scott Beier, a ricevere anche l’accusa di maltrattamento ed uccisione di animale dal momento che lo stesso è accusato anche di avere ammazzato il cagnolino della ragazza uccisa, un Chihuahua, e di averne mozzato la testa.

La vittima si chiamava Charlene Voight ed aveva 36 anni. Fu vista viva per l’ultima volta la notte del 30 giugno 2016. Il suo corpo non è mai stato trovato. Miss Voight è scomparsa poche settimane dopo essersi trasferita in una nuova città per stare con il suo ragazzo, Jeffery Scott Beier, 46 anni, che ora è stato accusato di omicidio di primo grado e manomissione di prove. Poco dopo la sua scomparsa, ci fu una svolta nel caso in cui Beier, di Littleton, in Colorado, fu accusato di aver aggredito sessualmente una donna in un caso non correlato.

Ragazza uccisa, le accuse nei confronti del suo fidanzato sono gravissime

Di recente è stato arrestato in Russia a causa della scomparsa della signorina Voight e verrà ora riportato negli Stati Uniti dopo essere stato incriminato da una grande giuria. Affronta una condanna all’ergastolo obbligatoria senza condizionale se condannato per omicidio di primo grado. Beier è anche accusato di aver decapitato il cane di Miss Voight chiamato Toby e di aver scaricato il suo corpo in una discarica, insieme ad alcuni oggetti personali di Miss Voight, il 2 luglio 2016, due giorni dopo l’ultima volta che è stata vista in vita, secondo la polizia. Il cane era avvolto in un maglione rosso. La sua testa non è stata ancora trovata. Miss Voight è scomparsa poco dopo essersi trasferita dalla California del sud a Littleton dopo essersi laureata a Cal Poly Pomona con una laurea in architettura del paesaggio.

La vita di Charlene era bellissima

La sua famiglia in precedenza aveva detto a NBC News che si era trasferita per stare finalmente con Beier. Sua sorella Marilyn ha detto pochi giorni dopo che Miss Voight era scomparsa nel 2016. “Era entusiasta di essere in Colorado, dove è così bello, e per le opportunità che avrebbe avuto lì”. Dopo la scomparsa di Miss Voight, Beier è stato accusato di aggressione in un caso non correlato a una donna che non era stata identificata. Beier è accusato di omicidio di primo grado, omicidio di primo grado, aggressione sessuale, due accuse di manomissione di prove, assalto di terzo grado, due accuse di autorità fuorvianti e un accenno di crudeltà verso gli animali aggravata.

La giustizia farà il suo corso

In una dichiarazione, il procuratore distrettuale George Brauchler ha dichiarato: “Nessuno dovrebbe essere in grado di allontanarsi dall’omicidio. “Farò tutto ciò che è in mio potere per assicurare alla giustizia un autore. “Sono lieto che dopo la morte di Charlene Voight, ci sia ora un processo in corso”. Doug Stephens, capo della polizia di Littleton, ha aggiunto: “Sono orgoglioso di poter dire alla famiglia della signorina Voight che gli uomini e le donne del mio dipartimento hanno lavorato per quattro anni per vedere questo giorno. “Il mio cuore si rivolge a loro, sapendo che stanno piangendo la perdita della sorella e della figlia”.

