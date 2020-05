Un uomo finì in maniera efferata la moglie uccisa a suon di morsi. Adesso un giudice prende una decisione che fa discutere e che spaventa la famiglia di lei.

Responsabile della morte della moglie uccisa addirittura a morsi, esce dal carcere a causa dell’emergenza legata all’epidemia in corso. Lui è Marco Manfrini, che a settembre del 2019 pose fine alla vita della sua compagna di vita, la 43enne Eleonora Perraro.

Lei venne ritrovata immersa in una pozza di sangue in casa a Rovereto, ormai deceduta e con addosso a sé dei segni inequivocabili di denti affondati nella sua carne. Di questa vicenda parla ora ‘Chi l’ha Visto’, la trasmissione di Rai 3 che tratta di casi di sparizione ed anche di uccisione di persone. La conduttrice Federica Sciarelli ha raccolto la testimonianza di disperazione della madre e della sorella della vittima. Manfrini potrà lasciare il carcere per continuare la sua detenzione a casa, per giunta senza il braccialetto. Secondo il giudice che ha dato il benestare ai domiciliari, non ci sarebbe il pericolo di una eventuale fuga da parte di Mandrini proprio a causa del persistere dell’epidemia e della quarantena imposta per arginare la diffusione del virus.

Moglie uccisa, il marito assassino torna a casa: “Scelta sbagliata, lui è pericoloso”

La mamma della moglie uccisa in maniera così efferata si dice sconvolta e spaventata. “Quell’uomo è pericoloso e già prima di ucciderla fece del male ad Eleonora. L’ho vista più volte con gli occhi neri e con gli occhiali da sole per nasconderli. Ogni volta mia figlia inventava un finto incidente per giustificare la cosa”. Il matrimonio tra Eleonora ed il suo assassino era avvenuto soltanto pochi mesi dopo essersi conosciuti. Sembravano felici, poi però presto era emerso il vero carattere di lui. “Non aveva voglia di lavorare e pretendeva che fosse Eleonora a sbarcare il lunario”, dice la famiglia della donna. La sorella afferma: “Quel mostro afferma di non ricordare nulla. Non ricorda di avere torturato, abusato e cannibalizzato Ele”. Ora i familiari della povera donna chiedono giustizia. “Rimandare quel mostro a casa è una decisione sbagliata, lui è un pericolo”.

