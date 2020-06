Cielo del mese di giugno 2020: stelle, pianeti e congiunzioni da osservare.

Torna l’appuntamento con il cielo notturno del mese. Anche il mese di giugno 2020 ci riserverà tanti spettacoli imperdibili, in particolare una serie di congiunzioni imperdibili. A fine mese si verificherà anche un’eclissi anulare di sole, ma visibile solo parzialmente al Sud Italia. Ecco cosa ci riserva il cielo del mese di giugno 2020. Gli spettacoli da non perdere.

Cielo del mese di giugno 2020: cosa osservare

Pianeti, congiunzioni, stelle e una porzione di eclissi sono i fenomeni astronomici da non perdere nel cielo notturno di questo mese di giugno, ricordando anche che ci aspetta il solstizio d’estate, che quest’anno sarà il 20 giugno. Le informazioni dettagliate, come sempre, sono dell’UAI – Unione Astrofili Italiani, che puntualmente ogni mese pubblica suo sito web tutte le informazioni aggiornate nella rubrica “Il cielo del mese”. Ecco cosa osservare nel cielo notturno di giugno 2020.

Sole e Luna

Il Sole si trova nella costellazione del Toro fino al 21 giugno, quando passerà in quella dei Gemelli.

1 giugno : il sole sorge alle 5.39; tramonta alle 20.41

: il sole sorge alle 5.39; tramonta alle 20.41 15 giugno : il sole sorge alle 5.36; tramonta alle 20.49

: il sole sorge alle 5.36; tramonta alle 20.49 30 giugno: il sole sorge alle 5.40; tramonta alle 20.51

Il solstizio d’estate sarà sabato 20 giugno alle 21:44 UTC (le 23:44 ora italiana).

Il 21 giugno appuntamento con l’eclissi anulare di sole, visibile solo parzialmente in Italia meridionale. La fase anulare si potrà osservare in Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico. La fase parziale dell’eclissi sarà visibile in Italia a sud della latitudine 43° N circa. Si potrà osservare, dunque, all’estremo Sud-Est, mentre al Centro-Nord Italia sarà inosservabile.

L’UAI annuncia un appuntamento in streaming collegato all’evento e inserito nel calendario astrofilo 2020: “Sun Day” per domenica 21 giugno. Raccomanda, inoltre, di non utilizzate binocoli né telescopi senza filtri appositi per osservare l’eclissi e soprattutto di non guardare il sole a occhio nudo.

Le fasi lunari di giugno 2020

5 giugno : Luna Piena (ore 2:12)

: Luna Piena (ore 2:12) 13 giugno : Ultimo quarto (ore 8:24)

: Ultimo quarto (ore 8:24) 22 giugno : Luna Nuova (ore 8:41)

: Luna Nuova (ore 8:41) 28 giugno: Primo Quarto (ore 10:16)

Il 5 giugno si verificherà un’eclissi lunare di penombra visibile dall’Italia. Sarà un’eclissi parziale, con magnitudine della penombra a 0.5683. Un’altra eclissi di penombra si era verificata lo scorso 10 gennaio. Questo fenomeno non è evidente come le eclissi totali e parziali, ma ha comunque degli effetti visibili, con la Luna che appare offuscata.

Pianeti e congiunzioni nel cielo del mese di giugno 2020

I pianeti visibili nel cielo notturno di giugno e le congiunzioni da non perdere.

Mercurio: il pianeta mantiene condizioni di osservabilità nei primi dieci giorni del mese, ma in graduale riduzione. Il pianeta appare basso in cielo, sopra l’orizzonte occidentale. Nei primi giorni di giugno Mercurio tramonta circa un’ora e 50 minuti dopo il Sole, un intervallo di tempo che si riduce fino ad annullarsi alla fine del mese, con il pianeta prossimo alla congiunzione con il Sole. La massima elongazione serale si verifica il 4 giugno, con una distanza angolare dal Sole di 23° 36’.

Venere: sarà in congiunzione con il Sole il 3 giugno, pertanto sarà inosservabile per alcuni giorni. Poi Venere apparirà nel cielo del mattino, visibile sull’orizzonte orientale alle luci dell’alba. Progressivamente il pianeta anticiperà la sua comparsa in cielo e a fine mese sorgerà circa due ore prima del Sole. Sarà dunque facile da osservare, come astro più brillante del mattino, nella costellazione del Toro, dove rimarrà per tutto il mese di giugno. Da non perdere la mattina del 19 giugno, in orario diurno, una occultazione del pianeta da parte della Luna, visibile da alcune regioni del Nord.

Marte: il pianeta diventa gradualmente più osservabile nel corso del mese, anticipando l’orario del suo sorgere. Marte si scorge in cielo a Sud-Est nella seconda parte della notte, alla comparsa delle prime luci dell’alba. Il pianeta completerà il suo percorso nella costellazione dell’Acquario fino al 25 giugno. Negli ultimi giorni del mese inizierà ad attraversare i Pesci.

Giove: il pianeta è visibile a inizio mese nella seconda parte della notte. Anticiperà sempre più il proprio sorgere e nella seconda parte di giugno sarà possibile osservarlo basso sull’orizzonte a Sud-Est, già prima della mezzanotte. Durante la notte lo vedremo culminare a Sud e infine calare a Sud-Ovest al sorgere del Sole. A giugno Giove si trova ancora nella costellazione del Sagittario.

Saturno: le condizioni di osservabilità di Saturno sono molto simili a quelle di Giove. I due pianeti giganti formano un coppia che ci accompagnerà per diversi mesi nel cielo notturno. Saturno sorge appena più tardi di Giove. Rispetto a quest’ultimo è meno luminoso e lo si può riconoscere facilmente alla sua destra nelle ore centrali della notte. Il pianeta si trova nella costellazione del Capricorno.

Urano: il pianeta appare a Est nelle ore che precedono il sorgere del Sole. Durante il mese di giugno anticiperà l’orario del suo sorgere e ad aumentare la sua altezza sull’orizzonte orientale, dove sarà possibile individuarlo tra le prime luci dell’alba. La luminosità di Urano è al limite della visibilità ad occhio nudo, pertanto per osservarlo è necessario un telescopio. Urano si trova ancora nella costellazione dell’Ariete.

Nettuno: osservabile nella seconda parte della notte, Nettuno appare a Sud-Est nelle ore che precedono il sorgere del Sole. Le condizioni di osservabilità sono analoghe a quelle di Marte, con cui sarà in congiunzione il 12 giugno. Per la sua bassa luminosità, inferiore ai limiti accessibili all’osservazione ad occhio nudo, per scorgere Nettuno occorre il telescopio. Il pianeta si trova ancora nella costellazione dell’Acquario, dove rimarrà per un lungo periodo di tempo, fino al 2022.

Plutone: le condizioni di osservabilità di Plutone sono praticamente identiche a quelle di Giove, con cui sarà in congiunzione il 30 giugno. Verso la fine del mese il pianeta sarà osservabile praticamente per tutta la notte. Plutone è estremamente meno luminoso di Giove, pertanto è indispensabile ricorrere ad un telescopio di adeguata potenza per riuscire ad individuarlo. Plutone rimarrà nella costellazione del Sagittario ancora per alcuni anni, fino al 2023.

Le congiunzioni del mese di giugno

Luna – Giove – Saturno: intorno alla mezzanotte tra l’8 e il 9 giugno a Sud-Est vedremo sorgere uno spettacolare terzetto di astri, formato dalla Luna e dai pianeti Giove, nella costellazione del Sagittario, e Saturno, nel Capricorno.

Luna – Marte: nella seconda parte della notte tra il 12 e il 13 giugno, la Luna accompagnerà il pianeta rosso nella costellazione dell’Acquario.

Luna – Venere: all’alba del 19 giugno una sottilissima falce di Luna calante sorgerà insieme a Venere, appena ricomparsa nel cielo del mattino, nella costellazione del Toro, sotto le Pleiadi.

Per ulteriori informazioni: www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/cielo-di-giugno-2020