Vite al limite, chi è Jennifer Jess: come è diventata oggi

Jennifer Jess è la protagonista, con sua figlia Marissa, dell’episodio di Vite al limite in onda questa sera. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Quella di Jennifer Jess e di sua figlia Marissa, protagoniste di un doppio episodio di Vite al limite in onda stasera su Real Time, è una delle storie più tristi dello show. Il Dottor Nowsaradan si è trovato davanti a due donne che sono sopravvissute a molti drammi e, nonostante tutto, hanno voluto accettare l’ennesima sfida. Conosciamo più da vicino Jennifer Jess.

L’identikit di Jennifer Jess

Era l’11 giugno 2018 quando su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andò in onda in prima tv l’11° della stagione 6 di Vite al limite con protagoniste Jennifer e Marissa Jess, madre e figlia che ne hanno passate di tutti i colori: due mariti violenti, violenze sessuali e, come se non bastasse, problemi di droga. Ma la loro storia avrà un lieto fine.

Jennifer e Marissa, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello Stato del Texas (Usa), e all’inizio del loro percorso pesano 289 e 260 kg. Durante i 12 mesi di terapia con il Dottor Nowsaradan otterranno risultati eccellenti, perdendo ben 96 e 105 kg per arrivare a 193 e 155 kg: un risultato complessivo veramente notevole.

Come si vede dalle foto che vi proponiamo, mamma e figlia si sono pian piano alleggerite e hanno letteralmente cambiato vita, voltando pagina dopo un passato così difficile e guardando con serenità e fiducia al futuro. Jennifer, diventata obesa anche per via del doloroso rapporto con un padre prima violento e poi assente, sente finalmente di poter essere una buona madre. Per saperne di più, non perdetevi la puntata di stasera alle 21:35 (prima parte) e alle 22:30 (seconda parte) sempre su Real Time.

