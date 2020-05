Vite al limite, chi è Janine: come è diventata oggi

Janine Muller è stata una delle protagoniste della quinta stagione del programma di RealTime, Vite al Limite. E’ arrivata al programma con un peso molto elevato.

Janine Muller, di Seattle, è arrivata al programma di RealTime, Vite al Limite, durante la sua quinta stagione con un peso di 308 chili. Nei dodici mesi della trasmissione, la donna di 53 anni non è riuscita a perdere molto peso, come sperava. La sua è una storia difficile, anche tormentata.

Janine Muller, grazie all’aiuto dell’équipe del programma e, soprattutto, del Dottor Nowzaradan, si è messa a regime ed è calata gradualmente di peso. Oggi la donna può godersi nuovamente i piaceri della vita a cui ha dovuto rinunciare per molto tempo a causa del suo peso. E’ riuscita a perdere 136 chili e ha scelto di restare a vivere a Houston per restare vicino al dottore, continuando il suo percorso di perdita di peso anche senza che venga ripreso dalle telecamere della trasmissione. L’atteggiamento di Janine è rimasto sempre molto positivo, nonostante la sua relazione con il suo compagno sia terminata con la fine delle riprese. La donna però non è sola perché ha il suo gatto, Prince.

Com’è diventata Janine oggi

Ora Janine è molto contenta della sua vita, può viaggiare in aereo senza avere molti disagi e molto spesso condivide sui suoi profili social foto di sé a bordo di aerei o treni. La storia di Janine però non avrà un follow-up nel programma Vite al Limite: E Poi…; il dimagrimento della donna è stato lungo e faticoso e, col tempo, è riuscita a perdere il peso sperato.

