Generale Antonio Pappalardo: chi è il leader dei Gilet Arancioni

Chi è il leader dei Gilet Arancioni che protestano oggi nelle piazze italiane: carriera e curiosità sul generale Antonio Pappalardo, ex carabiniere italiano.

Siciliano, nato a Palermo nel 1946, il generale Antonio Pappalardo è un ex carabiniere italiano. Si tratta di un generale di brigata dei Carabinieri in congedo dal 2006, che ha avuto esperienze parlamentari nella Prima Repubblica.

Sull’onda della protesta dei gilet gialli in Francia, ha fondato nel 2019 il movimento dei Gilet Arancioni. Il movimento si è candidato alle elezioni regionali in Umbria, con candidato presidente proprio Pappalardo, nel 2019, ottenendo lo 0,13% dei consensi

Cosa sapere sul generale Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni

Il movimento di protesta ha ottenuto però un certo seguito a livello nazionale e il 30 maggio 2020 ha organizzato diverse manifestazioni nelle principali piazze italiane, per chiedere il ritorno alla “lira italica” e l’elezione diretta del governo. Noto anche come scrittore e compositore di musica, il generale Antonio Pappalardo aveva già fondato alcuni anni fa, nel 2016, il movimento politico Movimento Liberazione Italia, diretto discendente di quello che era stato il Movimento dei Forconi.

Le sue prime esperienze politiche però risalgono come detto agli anni Novanta: nel 1992 venne eletto deputato come indipendente nelle liste del PSDI, diventando vicepresidente della Commissione Difesa. Si candida poi a sindaco di Pomezia con Solidarietà democratica, movimento politico da lui fondato che prese il 13% a quelle comunali. Nel 1993 venne nominato sottosegretario di stato alle Finanze del Governo Ciampi, incaricato da cui venne destituito dopo pochi giorni. Aderì al Patto Segni e nel 1994 si candidò come indipendente con Alleanza Nazionale alle elezioni europee. In anni più recenti, ha tentato di candidarsi al Senato nel 2001 con la Lega d’Azione Meridionale e nel 2008 con il Movimento per le Autonomie.